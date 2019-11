La historia saboteada de Abya Yala

J. J. Rossi

Una franca charla de Gustavo Sirota con el docente e investigador Juan José Rossi acerca de su trabajo en rescate de la cultura de los pueblos originarios y su prolífica labor de divulgación plasmada en más de 30 libros.

BIOGRAFÍA

Es egresado de Humanidades Clásicas, Filosofía y Teología de la Facultad Pontificia de Buenos Aires (1946-1958, Seminario Metropolitano de Buenos Aires). Presbítero en el catolicismo durante 14 años, desempeñando funciones especialmente en el área de la educación. Realizó estudios de Postgrados pastorales y filosófico-teológicos en el Instituto Superior Lumen vitae de Bruselas (1962-63) y en la Universidad Católica de París (1963-64) respectivamente. Investigador y docente en diversos Centros de Estudios del País. Desde 2001 es profesor de “Historia Americana 1” en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Concepción del Uruguay. Ha dictado hasta el presente más de 60 Cursos y talleres de Capacitación Docente en el área de Historia, Filosofía y Etnografía.

Cofundador y presidente de la Fundación Intercambio por las Poblaciones Nativas y la Cultura Nacional entre 1985 y 1992; Vicepresidente de la Asociación Germinal hasta 2011.

Participó como expositor en numerosos Congresos, Seminarios y Jornadas Nacionales e Internacionales sobre Pensamiento Nativo de América, Educación, Historia y Culturas Nativas.

Desde 1993 radicado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde creó y dirige el Museo Yuchán de las culturas aborígenes de la Argentina.

De las mismas características, en 2008 fundó y dirige el Museo Municipal Ivy marä ey de Chajarí, Entre Ríos.

En una primera etapa (1964-1980) escribió múltiples ensayos sobre Educación, en especial textos de enseñanza y estructura ‘religiosa’. En una segunda etapa, a partir de 1985, investigó y publicó una serie de obras sobre Etnografía de la Argentina y América, Arte nativo, Filosofía de la Historia continental, y centenares de artículos. Entre sus obras más conocidas: ¿Cambia la Iglesia? Ediciones Búsqueda, Bs. As., 1965; Fe y compromiso, Ediciones Búsqueda, Bs. As. 1966; 7 Guías Didácticas y 7 Manuales de Educación Cristiana (1965-1972, Ediciones Búsqueda); Los wichí y Artesanía indígena de la Argentina, Series didácticas de diapositivas y su correspondiente Guía (Fundación Intercambio, Bs. As., 1985 y 1986); Amores que matan desde hace cinco siglos (Ayllu, Bs. As.1992); Nombres nativos para nuestros hijos (Fundación Intercambio 1987, Galerna 1993 y 2009); Permanencia de nuestra cultura prehispánica (Ediciones Ayllu, Bs. As. 1995 y 2009); La Máscara de América: el eje curvo de nuestra historia (Galerna, 1998 y 2007). Diseños Nativos de la Argentina (Galerna, 1ª edic. 2000, 2ª 2003, 3ª 2006 y 4ª edic. 2009); Los Charrúas (Galerna, 2001 y 2006); Los Wichí (Mataco) (Galerna, 2002 y 2007); Los Chané-chiriguano (Galerna, 2004 y 2012); América, el gran error de la historia oficial (Galerna, 2005 y 2012); Los Yámana (Galerna, 2006); Los Alakaluf, (Galerna, 2007); Historia, Identidad y Culturas Originarias de la Argentina (Galerna-CFI, 2008); Mito y Religión: el fraude del catolicismo (Galerna, Bs. As., 2009). Los guaraníes, (Editorial Galerna, Bs. As. 2010).

Actualmente prepara una obra de envergadura referida a la “Historia saboteada del Continente” en la que se espera poner de relieve el proceso histórico-cultural de la humanidad continental en sí mismo, a lo largo de 40.000 años, es decir, el proceso desde el ingreso del hombre al continente hasta la reciente irrupción fortuita del invasor occidental, y sus consecuencias, desde 1492 en adelante.

Sitio Oficial

Fuente: La Nota digital