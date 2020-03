La crisis golpea todas las puertas

H. Retamar (*)

Cambio de época, nacerá algo distinto o seguiremos cayendo como raza humana. Son simples preguntas que por estos días me interpelan. Sin ánimo de hacer futurología, es indispensable pensar que de toda crisis debe surgir algo nuevo, distinto, algo que nos permita recuperar valores, simple como el valor de la palabra.

La crisis global, no es el coronavirus, eso la expone. La crisis global tiene que ver con lo económico, el poder y los posicionamientos, pero es cierto que éste virus nos igualó.

El derecho a vivir tiene que ser el denominador común y hoy en Argentina, el Frente de Todos lucha por ello. Nos sometieron a la peor catástrofe económica, con un endeudamiento feroz y tuvimos una rápida reacción, nos organizamos ” más o menos” en un frente y logramos correr con el voto a esa derecha reaccionaria, pero no alcanza, la lucha debe ser intensa, la comida les debe llegar a todos, el trabajo, la salud y educación deben ser objetivos primarios.

Hoy vivimos cosechas récord en soja y un poco menos de maíz y es para felicitar, pero el debate debe ser con el sector que, por cuestiones ideológicas, talvez impuestas o por omisión han tomado posición en contra de los intereses colectivos. La lucha no es contra ellos, es juntos que debemos doblegar a los grandes pooles, ellos si son los dueños de la riqueza y, como dice “Pepe Mujica, “estamos en política para “cortar el tocino un poco más grueso en favor de los más débiles”.

Este cambio de época debe traer nuevos aires, volver a militar, los políticos deben caminar y dejarse interpelar por el pueblo, hay que volver a las bases, necesitamos darle valor al FRENTE DE TODOS, que no es de nadie es de TODOS, la crisis no es sólo económica, es también ideológica, por lo tanto la herramienta el FdT, es para debatir para proponer para construir, Argentina puede ser otro País, es un deber, una obligación para que nuestro pueblo viva con dignidad.

(*) Presidente de FORJA Entre Ríos