El Foro de Davos hizo un simulacro de pandemia en 2019

El Foro de Davos realizó un ejercicio contra una ‎epidemia de coronavirus, en octubre de 2019 y con la participación del Johns Hopkins Center for Health Security y de la ‎Bill & Melinda Gates Foundation. ‎El ejercicio en cuestión tuvo lugar en Nueva York, exactamente el 18 de octubre de 2019.

El objetivo explícito del ejercicio realizado en Nueva York era planificar la respuesta de ciertas transnacionales y gobiernos ante una pandemia de coronavirus, cuando nada permitía predecir el ‎inicio de la epidemia detectada en la ciudad china de ‎Wuhan a inicios de diciembre.‎ Al menos 15 líderes mundiales participaron en el ejercicio, así como los dos responsables ‎oficiales de lucha contra las epidemias en China y Estados Unidos. ‎

El mismo mes de octubre, la Organización Mundial para la Salud (OMS), junto al Banco Mundial (Otra pata del mundialismo) avisaban para preparase para una pandemia mundial, como ya anunciamos en este blog. Justo acababan de crear The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). Esto es, una Junta global para monitorizar a nivel mundial pandemias.

Lista de los participantes en el ejercicio o simulacro de epidemia de corona virus:‎

– Latoya Abbott, responsable de situaciones de riesgo del grupo hotelero estadounidense Marriott ‎International;‎

– Sofia Borges, vicepresidente de la Fundación de las Naciones Unidas;‎

– Brad Connett, presidente del grupo Henry Schein, líder mundial de la producción de material ‎médico;

– Christopher Elias, responsable de Desarrollo Global de la Bill & Melinda Gates Foundation;‎

– Tim Evans, ex director del departamento de Salud del Banco Mundial;‎

– George Gao, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la República ‎Popular China;‎

– Avril Haines, ex directora adjunta de la CIA y ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de ‎Estados Unidos, bajo la administración Obama;

– Jane Halton, ex ministro de Salud en Australia, miembro del consejo de administración del Banco ‎de Australia y Nueva Zelanda (ANZ);‎

– Matthew Harrington, director de Edelman, la oficina de relaciones públicas más importante del ‎mundo;

– Martin Knuchel, director para situaciones de crisis de la línea aérea alemana Lufthansa;‎

– Eduardo Martinez, consejero jurídico de UPS, líder mundial de logística postal, y director de ‎UPS Foundation;‎

– Stephen Redd, director adjunto del US Center for Disease Control and Prevention;‎

– Hasti Taghi, vicepresidente del grupo de comunicación NBC Universal;‎

– Adrian Thomas, vicepresidente de la transnacional farmacéutica Johnson & Johnson;‎

– Lavan Thiru, gobernador del Banco Central de Singapur. ‎

Nota: El Foro Davos es llamado oficialmente Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF). Es una fundación con sede en Ginebra, que se reúne anualmente en el Monte de Davos (Suiza). Allí se encuentran los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales selectos. Este Foro es considerado una de las muchas “patas” del mundialismo.