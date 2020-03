Cuarentena: ¿Cómo bajar la ansiedad?

AUDIO. Carla Magalí Toso es Licenciada en Psicología y nos cuenta qué hacer en estos tiempos de aislamiento preventivo y obligatorio, cómo poder llevar una cuarentena sin enloquecer en el transcurso de la misma.



“Siempre decimos que todo es psicológico el frío, el calor; bueno acá pasa lo mismo, el cuerpo humano y la cabeza se van acomodando a la situación que está padeciendo. Esta ansiedad que genera el encierro también trae miedo, es decir ‘si salgo puedo contagiarme algo’ y eso ten genera una ansiedad a vos mismo” comienza analizando Carla en diálogo con Radio La Voz.

“También hay ansiedad en la persona que no está acostumbrado a estar encerrado y que de golpe se le terminó todo, que no sale a la calle, que no puede manejar ni salir a pasear el perro; todo eso puede hacer que uno llegue a ‘deprirmirse’ pero no es que va a llegar a un trastorno depresivo mayor ni se va a tener que medicar.”

“Pero a las personas la ansiedad le genera distintos tipos de reacción, hay algunos que lo transitan a través del arte; empiezan a pintar o a dibujar. Como no tienen tanto tiempo, se les da por hobbies; tocar la guitarra, pintar, cantar o dibujar. Por eso tampoco hay que caer en la psicosis.”

Comenta y aconseja también que “ahora no existe el horario de comidas, ahora es mañana/ tarde/ noche constantemente. Yo lo que recomiendo es que dentro de la casa intenten hacer las rutinas que hacían afuera, como por ejemplo poner el despertador, desayunar, leer un poco; y no estar tanto en contacto con las pantallas.”