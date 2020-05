Declaraciones de Castrillón

AUDIO. “Me extraña que la Dra. Medina se embarque en esta payasada influenciada por quien se cree dueña del Gobierno”.

El Dr. Emilio Castrillón vocal del Superior Tribunal de Justicia, dialogó con Radio La Voz con respecto a la supuesta denuncia por parte de la Dra. Medina por “Violencia de Género” en un grupo de Whatsapp. Estas fueron sus declaraciones:

“La verdad llama realmente a la sorpresa lo que yo considero una diferencia, una pérdida de tiempo, tan innecesario hacia mi persona, un atentado contra mi tranquilidad y mi psiquis.

En realidad hay una cuestión inexistente de Violencia de Género por parte de la Dra Medina, que en realidad no sé cuáles son sus intenciones, la verdad lo que menos soy es psicólogo. Y en definitiva está provocada por el solo hecho de haber manifestado en un grupo interno del órgano de conducción del Poder Judicial que son los vocales; en base a documentación que es común a los nueve locales” relata.

“Es que entre otros había gente que estaba trabajando desde su casa por una cuestión de pandemia por ser de riesgo, había otros que habían pedido licencia como es el caso de ella y en el tema de la reapertura de los tribunales yo manifesté ‘sería importante que opinen los que vamos a ir a trabajar’ porque en definitiva llenaríamos el pasillo. Bueno eso le generó una catarata de sentirse mal por parte de la Dra Medina, que se vio como que era atacada en su trabajo, en su calidad de trabajo, en su cantidad de trabajo, si estaba al día o no; si su personal estaba en condiciones de asistir o no. Yo en definitiva ni tomo asistencia, eso no era para nada lo que sí era el que arriesga su salud está en condiciones distintas del que no arriesga y hasta dónde es capaz de arriesgar él su salud y hacerse responsable de los que van a entrar con él”.

“Teniendo en cuenta eso, había dos varones que estaban trabajando a distancia; está la Dra. Mizawack también trabajando a distancia, así que Género los que no estaban trabajando a distancia había varones y mujeres. Sé que la cuando la Dra Romero le pide que la votase para presidenta yo le dije que de ninguna manera, y que ahí partió un problemita que no fue subsanado en lo subsiguiente. Uno acostumbrado a otros avatares que ha hecho en la antigüedad en la parte política, el político no puede ser rencoroso bueno acá se da el rencor y se sigue; eso es para mí la pelea que terminó y se iniciará un nuevo camino” analiza.

“Igual lo que me parece totalmente irrisorio es que siendo una figura muy importante a nivel mundial, a nivel de la mujer es Jueza, en Ceremonial Protocolo representatividad lo ha hecho muy bien; por una pavada de estas, también ha sido Jueza de Instrucción. Si es cierto, porque a mí no me han notificado nada, que hay una denuncia penal, cuando no hay ningún tipo de delito.

Los que estén para trabajar opinen y los que no estén para trabajar no opinen, creo que tiene mucho que ver la Ministra de Gobierno que ha estado la semana pasada hablando con la Dra. Medina y yo desde el pasillo escuchaba los improperios que tenía hacia mi persona. Denigrando totalmente el género mío, a ver respetamos a las mujeres pero también respetemos a los varones” releva.

En esa misma línea, añadió “no me violentaba, era impresionante yo estaba escuchando desde la puerta; sin saberlo. Concurrió acá y luego a lo del procurador, uno nunca sabe cómo son los juegos, yo no cometí ningún ilícito ni ninguna Violencia de Género en relación a la Dra. Medina lo que no significa que yo no lo haya hecho con relación a otra.

Si cometí Violencia de Género estoy de acuerdo con que se me responsabilice, ante esta payasada de decir ‘el que no trabaja sería bueno que no opine’ sin referir al género… Uno al menos tiene que ubicarse en la posibilidad de que la opinión de uno está basado en el género del otro, cómo me voy a ubicar yo de que estoy violentando un género si no estoy tratando ningún género.”

Se le consultó si considera que es una denuncia inducida, a lo que enfatizó: “es una denuncia que tiene que ver factores exógenos también, por lo ridícula. Yo la considero a la Dra. Medina como una jueza de Instrucción que ha tenido años por lo tanto no se puede equivocar en hacer una denuncia inconsistente como ésta”.