ATE pide nuevamente paritarias

Si no hay propuesta concreta en los próximos días se inicia el Plan de Lucha.

Hoy se llevó adelante la reunión del Consejo Directivo Provincial. De la misma participaron el secretariado provincial, vocales y los secretarios generales de la seccionales.

“El compañero Oscar Muntes, Secretario General provincial, abrió la reunión con el informe y una introducción al temario”. En principio se hizo hincapié en el deterioro del salario en lo que va del año, en relación a esto abrió la discusión para los pasos a seguir ante la no convocatoria a Paritarias Provinciales.Desde la Secretaría de Organización, a cargo del compañero Victor Sartori, se informó de los últimos fallos de de la justicia en relación a la elección de delegados en el IAFAS. Este organismo fue condenado por “conducta antisindical”, por impedir la representación de los trabajadores a través de la elección de sus delegados sindicales y por intentar interferir en la organización interna de nuestra organización.Pedro Zuchual, Secretario Gremial, informó sobre la convocatoria a elección de autoridades en la UADER. Ante esto, desde la Secretaria Gremial se están realizando reuniones con los trabajadores de las distintas facultades en vista a la participación en esta instancia. El plenario definió la participación de ATE en estas elecciones.Los secretarios de las seccionales plantearon las problemáticas de sus localidades. En primer lugar la necesidad de urgente convocatoria a la Paritaria Salarial provincial. Por otro lado se planteó la saturación de los efectores de salud. Principalmente el esfuerzo, que ya llegó al límite, de los trabajadores. Con salarios por debajo de la línea de pobreza, sin Licencias Profilácticas, sin el pago del bono nacional de 5 mil pesos y sin autorizaciones de reemplazos.En relación al sistema de salud Martín Olier, Secretario General de la Seccional Federal, planteó el conflicto en el hospital Crispín Velázquez de Sauce de Luna, con 10 días de medidas de fuerza a raíz de la negativa del director, Pedro Salguero, a respetar las normativas que emana el Ministerio de Salud en relación a los reemplazos de trabajadores, no respetando la Comisión de Suplentes. Esta situación se repite en otros efectores, aumenta el conflicto en un sistema de salud que ya está al límite.Demandamos a la ministra, Sonia Velázquez, respeto a los trabajadores de salud, que entienda que esta situación no da para más. Volvemos a solicitarle una reunión para plantearle de primera mano lo que está pasando en la provincia, la implementación del Comité de Crisis y un urgente aumento salarial para el sector.En relación a la pérdida de poder adquisitivo, quedó definido que si en los próximos días no se convoca a discusión paritaria en la que se presente una propuesta concreta por parte del gobernador, Gustavo Bordet, se inicia un plan de lucha provincial.