N. Loza



Una nueva política tiene que practicar la ejemplaridad y la búsqueda de consensos para recuperar la confianza ciudadana.

Los estudios de opinión pública que se conocen día a día señalan que gran parte de la gente no se siente representada por la dirigencia actual y existe un sentimiento anti-política. Los partidos políticos no logran canalizar ese sentimiento de rechazo a la política y esto se expresa en las redes sociales y en las calles, en algunos casos, de forma radical y extrema. Tenemos que decir que eso sentimiento anti-política no es bueno.

La política es la herramienta que tenemos los seres humanos para resolver los conflictos sin utilizar la violencia. Sin embargo, hay que entender que es difícil respetar un sistema que ha llevado a la población a un 50 % de niveles de pobreza, con altos índices de desempleo e indigencia, y sospechas de corrupción pero el sistema no es la política en esencia, sino que es su forma. Es así que, las instituciones de la democracia liberal han perdido la confianza de la ciudadanía, que hoy las percibe lejanas, cerradas e ineficientes.

Es por eso que se torna imprescindible practicar una nueva política. Una política en la que la ejemplaridad y la búsqueda de consensos ayuden a recuperar la confianza ciudadana. Esta Nueva Política debe estar cargada de una nueva ética, de nuevos valores. Solo así erradicaremos los comportamientos antidemocráticos y estaremos construyendo un futuro mejor.

(*) Politólogo. Escritor.