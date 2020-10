Declaraciones del senador Genre Bert

El Senador participa en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta provincial. AUDIO.

Amilcar Genre Bert, integrante de la comisión de asuntos constitucionales, brindó a Radio La Voz su opinión sobre el sistema a judicial y los distintos tratamientos que tienen en su comisión.

“Todo nombramiento ha sido dirigido al senado y hemos tenido total libertad tratar y debatir, hasta ahora lo que hemos visto en ese aspecto ha sido dentro del funcionamiento de lo establecido para este tipo de tratamiento. No hemos tenido condicionamiento de nada, siempre es más fácil cuando la opinión de uno coincide con la opinión del gobernador. Ante esta situación y el ejercicio nos ha permitido llevar el tratamiento con total libertad” sostuvo.

“Creo que nosotros estamos en una coyuntura social y cultural, rsto se da desde el plano nacional, toda la sociedad entiende y los actores sociales tambien, que hay que poner la atención y el ojo no solo en la justicia sino en todos los poderes. La visibilizacion que ha propiciado este escenario con la virtualidad como el que se ha dado en los últimos 20 años, ha expuesto y visivilisazo acciones que antess e sabían pero no tenia sentido que se resuelva. Ahora entiendo que es algo que se debe llevar adelante, creo que es necesario analizar y pulir ciertas acciones nuestras” analizó.

“Creo que Alberto ha sido el principal referente de esa mirada más critica, una mirada hacia adentro de estar constantemente observando y corrigiendo, tambien una mirada pragmática de la sociedad que nos lleva a esta coyuntura por ser representantes de la comunidad”.

“Yo nunca recibí un llamado de mi presidente con ningún condicionamiento, si llegara a pasar lo charlare en su momento pero ahora nunca me pasó”.

Agrega además que “Todos los actores sociales están involucrados en la decision de una ley, en la mirada, la decision en cuestión. Ahora lo que implica ese dialogo es lo que puede generar problemas, yo creo que las personas tienen que pensar más alla de su ombligo”.

“No tengo un concepto formado de la manera que corresponde para emitir una opinión, lo que si creo que es un tema que estamos charlando con mi asesor legal y actores judiciales, lo venimos charlando. Algunos actores de la justicia me han manifestado que hay modificaciones que consideran convenientes pero no me siento preparado para opinar sobre este tema” afirmó sobre las modificaciones en la justicia.

“Entiendo que hay que marcar tiempos, plazos y acciones en relación a los procedimientos. En términos administrativos nosotros desplazamos a la municipalidad de santa elena porque en su momento no existía un poder que le diera respuesta a los ciudadanos, entonces nosotros los obligamos a dar respuesta.

Creo que la justicia en muchas ocasiones puede llegar tarde, pero es donde uno se tiene que sentar a charlar a calzón quitado para ver por qué suceden estas situaciones si es por trabas de la justicia en los procesos o si tiene que ver con la flexibilidad para dar respuesta a este tipo de situaciones. Es marcarle a la comunidad un dinamismo y una oportunidad de que reciban una respuesta” repasó.

“A mi me gusta las elecciones, de todos, hay que tener elecciones hasta para elegir un rector. Particularmente me gustan las elecciones en todos los ámbitos”.