Finalistas de Juegos Culturales

Se conocieron l@s finalistas regionales de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita. Hay representantes de La Paz, Santa Elena, Bovril, Sauce de Luna, Piedras Blancas y San José de Feliciano.

Mediante una emisión de videoconferencia, la secretaría de Cultura informó quiénes son l@s finalistas de las cinco regiones entrerrianas y siete disciplinas, que pasarán a la Instancia Provincial el 28 de octubre de 2020.

Canto Solista

Región I (Tala – Gualeguay – Nogoyá y Villaguay)

Sub 15: Celeste López – Arroyo Clé

Sub 18: Valentín Hobal – Nogoyá

Región II (Uruguay – Islas – Colón y Gualeguaychú)

Sub 15: Ignacio Sartori – Larroque

Sub 18: Belén López – Gualeguaychú

Región III (La Paz – Feliciano y Federal)

Sub 15: Marilin Hernández – Sauce de Luna

Sub 18: Naomi Omarini – Piedras Blancas

Región IV (Concordia – Federación y San Salvador)

Sub 15: Huinil Arrighi – Concordia

Sub 18: Miranda Penoni – Chajarí

Región V (Paraná – Diamante y Victoria)

Sub 15: Lucia Giménez – Diamante

Sub 18: Jazmín Duré – San Benito

Laila Kadur – Diamante

Poesía

Región I (Tala – Gualeguay – Nogoyá y Villaguay)

Adultos Mayores: A mis hijas – Deolindo Romero – Gualeguay

Región II (Uruguay – Islas – Colón y Gualeguaychú)

Sub 15: Sociedad, cultura y generación – Clarisa Argarañaz – Ibicuy

¿Qué es Argentina? – Analuz Parrilla – Concepción del Uruguay

Sub 18: Tiempos de Cambios – Melina Chape – Ibicuy

Río de pájaros – Victoria Di Giusseppe – Concepción del Uruguay

Entre Ríos mi provincia – Nicolás Rodríguez – Concepción del Uruguay

Adultos Mayores: Ronda islera – Marta Rita Bultynch – Villa Paranacito

Región III (La Paz – Feliciano y Federal)

Adultos Mayores: Nostalgia – Nilda Rosa- Planiscig – Santa Elena

Región IV (Concordia – Federación y San Salvador)

Adulto Mayor: Ibirapitá – Nelda Lugrin – Concordia

Región V (Paraná – Diamante y Victoria)

Adultos Mayores: Gurisito pescador – Juan Carlos Rufanacht – Paraná

Cuento

Región I (Tala – Gualeguay – Nogoyá y Villaguay)

Sub 18: El llanto – Ana Paula González – Villaguay

Adultos Mayores: Sueño – Ramón Martínez – Gobernador Maciá

Región II (Uruguay – Islas – Colón y Gualeguaychú)

Sub 15: Sociedad, cultura y generación – Clarisa Argarañaz – Ibicuy

Sub 18: Tiempos de Cambios – Melina Chape – Ibicuy

Adultos Mayores: Ronda islera – Marta Rita Bultynch – Villa Paranacito

Región III (La Paz – Feliciano y Federal)

Sub 18: Las maravillosas ideas del señor Medianoche – Ojeda Benítez Sofía – Bovril

Adultos Mayores: El guardián – Tomasa Beatriz Gómez – San José de Feliciano

Región IV (Concordia – Federación y San Salvador)

Sub 15: Ese gran Abrazo -Gianella Godoy – La Criolla

Sub 18: Epifanía – Valentina Stivanello – Colonia Ayuí

Adultos Mayores: Al almacén Sauer – Dina Arredondo – General Campos

Región V (Paraná – Diamante y Victoria)

Sub 15: Un sueño cumplido – Martina Benitez Bartoli – Hasenkamp

Sub 18: El espejo de la abuela Inés – Fernanda Josefina Campi – Las Garzas

Adultos Mayores: Sueños de un ratón – Norma Gómez – San Benito

Fotografía

Región I (Tala – Gualeguay – Nogoyá y Villaguay)

Sub 15: El paisaje – Candela Nuñez – Villaguay

Sub 18: Al trote – Ludmila Acosta – Villaguay

Adultos Mayores: Camino al cielo – Rubén Marcelo Mazarin – Villaguay

Región II (Uruguay – Islas – Colón y Gualeguaychú)

Sub 15: Fogón – Roude Dodera Anahí – Primero de Mayo

Sub 18: Conectados – Gastón Barreto – Santa Anita

Hacia mis raíces – Tiara Rodas – Ibicuy

Adultos Mayores: Ojo del huracán – Delia Benitez – Ibicuy

Región III (La Paz – Feliciano y Federal)

Sub 15: Cielo de colores – Iara Jazmín Benítez – Bovril

Sub 18: Avidez – Facundo Hering – La Paz

Adultos Mayores: Acordes que abrazan el alma del Paraná – Dilma Gómez – La Paz

Región IV (Concordia – Federación y San Salvador)

Sub 15: Entre vías, mi ciudad –Andrea Moser – San Salvador

Sub 18: Federación – Leonel García – Federación

Adultos Mayores: Todo preparado – Luis Alberto Bonfiblio – Concordia

Región V (Paraná – Diamante y Victoria)

Sub 15: Semblanza – Marthina Elena Collaud – Las Garzas

Sub 18: Raíces – Micaela Rosin – San Benito

Adultos Mayores: El pan de cada día – Miguel Ángel Kobalski – General Ramírez

Videominuto

Región I (Tala – Gualeguay – Nogoyá y Villaguay)

Sub 18: Mi Pueblo – Roldan Ramiro – Villa Dominguez

Región II (Uruguay – Islas – Colón y Gualeguaychú)

Sub 15: Tiara Rodas – Ibicuy

Sub 18: 2020 final alternativo – Gastón Barreto – Santa Anita

Región IV (Concordia – Federación y San Salvador)

Sub 15: Martínez Sotelo Luz – La Criolla

Región V (Paraná – Diamante y Victoria)

Sub 18: Anticipo – Eliana Elsesser – General Ramírez

Dibujo

Región I (Tala – Gualeguay – Nogoyá y Villaguay)

Sub 15: Oscar Meichtry – Rosario del Tala

Sub 18: Gabriel Benitez – Aranguren

Adultos Mayores: Nancy Sartori – Hernández

Región II (Uruguay – Islas – Colón y Gualeguaychú)

Sub 15: ¿Llegó para quedarse? – Rodrigo Ezequiel Medina – Santa Anita

Sub 18: Memoria – Marianela Ingani – Gualeguaychú

Adultos Mayores: Ayer, hoy y siempre – Estela Gatti – Gualeguaychú

Región III (La Paz – Feliciano y Federal)

Sub 15: Abrazo desde lejos – Martinez Julieta – Bovril

Sub 18: Facundo Andrés Arce – Santa Elena

Región IV (Concordia – Federación y San Salvador)

Sub 15: Emilio Eduardo Miño – San Jaime de la Frontera

Sub 18: Marote Celeste Fiorella – La Criolla

Región V (Paraná – Diamante y Victoria)

Sub 15: Ariana Belén Ziegler – San Benito

Sub 18: Lucca Boghello – Paraná

Adultos Mayores: Estela Guadalupe Leguizamón – Paraná

Pintura

Región I (Tala – Gualeguay – Nogoyá y Villaguay)

Sub 15: Martina Elal – Rosario del Tala

Sub 18: Hugo Diaz – Villa Clara

Adultos Mayores: Olga Margarita Prediguer – Aranguren

Región II (Uruguay – Islas – Colón y Gualeguaychú)

Sub 15: Nuestro compromiso – Melina Ayala – Ceibas

Sub 18: Autorretrado – Camila Guerrero – Ibicuy

Adultos Mayores: Mateando a orillas del río – Graciela Sack – Larroque

Región III (La Paz – Feliciano y Federal)

Sub 15: Valentina Millán – La Paz

Sub 18: Augusto Emanuel Díaz Novau – San José de Feliciano

Adultos Mayores: Norma Casco – San José de Feliciano

Región IV (Concordia – Federación y San Salvador)

Adultos Mayores: Tonello Zulema – Federación

Región V (Paraná – Diamante y Victoria)

Sub 15: Julieta Fautina Muller – Paraná

Sub 18: Laura Araceli Schmunir -Diamante

Adultos Mayores: María Olga Giorgis – Diamante