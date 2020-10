“Se respetará lo que Dolores Etchevehere decida”

Lo expresó el ingeniero agrónomo Lautaro Leveratto desde la estancia “Casa Nueva”. AUDIO.

Lautaro Leveratto, dialogó con Radio La Voz sobre lo que ocurrió en las tierras de los hermanos Etchevehere.

“No estamos hablando de una ocupación sino que estamos con Dolores Etchevehere, una de las hermanas de los Etchevehere que está siendo estafada desde hace once años que falleció su padre; y una de las herederas natural que le corresponde como a los otros tres hermanos. Pero lo que pasó fue que se asociaron de forma ilícita para despojar a su hermana, por ser mujer, por la cuestión patriarcal de robarle lo que queremos, con complicidad con un entramado político” relató.

“Entonces tras mucha investigación que hizo Dolores, buscó datos, documentos, hizo denuncias en su tiempo, fue que hace ella valer su derecho a la propiedad como le corresponde. Así estamos trabajando como es en el campo, nos levantamos temprano, estamos armando el módulo hortícola ahora.

Es un campo ganadero típico de la región, no hay nada raro, nosotros estábamos construyendo porque el proyecto que pensó Dolores; yo soy ingeniero agrónomo, Entre Ríos tiene algunos datos que son muy malos, tiene el mayor índice de contaminación de agrotóxicos por el modelo productivo que opera. Más del 50% de niños y niñas que padecen cáncer y están en el Garrahan, son de Entre Ríos, es una noticia muy mala para la sociedad entrerriana y todo el país” agregó.

“Y el otro punto que justificó el proyecto es el censo agropecuario 2018, donde releva que en el último período entre censo y censo que pasaron entre 16 y 18 años, 90 mil pequeños productores fueron desplazados del campo a la ciudad; lo que generó una mayor concentración de la tierra en Entre Ríos y otros puntos del país. Entonces el proyecto productivo que pensamos, el Proyecto Artigas, tiene que ver con torcer esa tendencia de que no haya más niños de Entre Ríos con cáncer en el Garrahan, que cambie la tendencia de expulsión de pequeños productores del campo a la ciudad.

Y el otro punto, nosotros decimos que este es un proyecto de Justicia, Verdad y Reparación porque también justo se da en este campo que los hermanitos Etchevehere despojaron de la tierra, de un lote a la escuela agraria de el Paraje El Quebracho, donde los estudiantes hacían sus prácticas. Casualmente son los hijos de los trabajadores rurales de la zona donde se aprende a hacer el tambo, donde se aprende a hacer ganadería, donde se aprende agricultura y el manejo de los cerdos. Por una cuestión de avaricia, le arrebataron ese lote como el caso del Frigorífico Santa Elena, entonces también va una reparación a esa escuela para que puedan tener de vuelta su tierra y que esos jóvenes tengan las herramientas para formarse. Este es un proyecto de verdad, de justicia porque tras once años del fallecimiento del padre de Dolores no puede ser que la administración nunca le rindió una cuenta a Dolores al ser parte, nunca se le rindió un balance” explicó.

“Entonces Dolores derecho hace uso de sus propiedades y sobre ellas, esa es un poco la situación”.

“Hay siete denuncias que se hicieron en distintas entidades de la justicia tanto nacional, en Comodoro Py y también en Paraná pero es un modo de operar que tuvo. Por ejemplo el primer día Miguel Etchevehere hizo una denuncia diciendo que Dolores y unos más habían entrado con armas de fuego, que eran unos talibanes que le comían los riñones a las personas que pasaban por al lado; vino la fiscal, corroboró y dijo es falso por lo que la denuncia se cayó automáticamente. Habló con los caseros, dijo acá no hubo violencia, no eran armas de fuego eran cámaras fotográficas y equipos de mate; ahí una cuestión. Y lo de la usurpación también se cae a pedazos legalmente porque al ingresar con Dolores, una de las propietarias y herederas, es como me inviten a comer un asado y me digan estás usurpando, y no estoy entrando con el dueño a charlar o a compartir un mate; ayer incluso circuló un video de Dolores con todo esto” señalo.

“Lo otro que también está de fondo es una cuestión de violencia de género porque hubo violencia económica, y también van a actuar todos los ministerios y entidades que tengan que ver con la protección física de Dolores; está todo documentado la presión que ejercieron sobre su persona, falsificar firmas, un montón de cosas que muestran un accionar mafioso”.

Convocatoria de los productores a desalojar

“Primero que están infringiendo la ley, y aparte están siendo arrastrados a una causa bochornosa defendiendo la corrupción. Cómo le explico a mi hijo que voy a defender a unos mafiosos que están robando la propiedad privada y la herencia de una de sus hermanas; es bastante penoso explicar eso, no es que van a defender un hecho de justicia, van a apoyar una banda de delincuentes.

Nosotros confiamos en la justicia, las pruebas que presentamos son contundentes. Vamos a charlar con Dolores qué es lo que quiere hacer, yo no decido. Nosotros vamos a consultarle a Dolores siempre respetando la ley. Nosotros no vamos a hacer nada raro pero la que toma la decisión es la dueña del campo” repasó.

“Tenemos una política de 100% de transparencia”.