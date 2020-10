«Lo que determine el juez es lo que vamos a hacer cumplir»

Lo dijo el gobernador Bordet.

El gobernador Gustavo Bordet sostuvo que la discusión en torno a la estancia Casa Nueva -en Santa Elena- es un “conflicto familiar”.







El Gobernador de Entre Ríos puntualizó que el debate en torno a la estancia Casa Nueva -de Santa Elena- “tiene su origen en un conflicto familiar, un juicio sucesorio (de la familia Etchevehere) que no está resuelto”.



“Y esto no tiene nada que ver con poner en riesgo la propiedad privada de los productores entrerrianos. Hubo maniobras insidiosas a través de audios que fueron descalificativos para que se politice un tema que no debería serlo porque en Entre Ríos no hay ninguna posibilidad de que se intrusen o se usurpen campos”.



“Actuaremos conforme a lo que la justicia determine y establezca, porque en definitiva más allá de los ocupantes, hay una controversia que tiene que ser resuelta. Lo que determine el juez es lo que nosotros vamos a hacer cumplir”.