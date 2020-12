“Alberto debería ser el candidato del Frente de Todos en 2023”

Lo dijo el gobernador Bordet en una entrevista con Jorge Fontevecchia.

“Se entusiasmó con Alternativa Federal y una presidencia de Roberto Lavagna, pero terminó conformando ese panperonismo al que convocó Cristina”, señala Fontevecchia en su diario.

ELECCIONES

—En 2015 fueron unificadas y en 2019 desdobladas.

—Fueron desdobladas. Y también pudimos construir un frente que fue el antecedente más inmediato del Frente de Todos. Era muy difícil lograr un acuerdo político entre el kirchnerismo y el sector que representábamos. Hubo negociaciones intensas. Las llevó adelante Alberto Fernández, cuando nadie imaginaba que podía ser presidente. Fue uno de los interlocutores que logró ese proceso de unidad. Se había hecho en San Juan, en un escenario menos complejo.

RAMIREZ

—Hay una Argentina fragmentada. No es de ahora, viene desde hace muchos años. Este año se conmemoran los 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, una efímera independencia con Francisco Ramírez, conformada por lo que es hoy Entre Ríos, Corrientes y Misiones. No fue una cuestión segregacionista. No era la intención romper con la Confederación que se había gestado. En las democracias modernas, esas diferencias no deberían ser llevadas al extremos. La confrontación es permanente. Vamos de una banda a otra. Debe haber políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno, que se continúen y que se fortalezca la institucionalidad. Es cierto que hay provincias eminentemente productivas, como las nuestras, y otras que quizás no lo son. Tenemos que vivir en un país integrado.

CONCORDIA

—¿Concordia sería un espejo del Conurbano?

—Sí, pero diferente porque tiene un flujo permanente de personas que vienen por trabajo. La citricultura o la cosecha de arándanos insumen mucha mano de obra, y mano de obra no calificada. Los salarios son bajos. Un cosechador de citrus o de arándanos está debajo de la línea de pobreza para la medición de la Encuesta Permanente de Hogares, pero tiene empleo. En el momento pico de la producción de arándanos se necesitan 17 mil trabajadores. Tienen que venir de otras ciudades. Pero quitando el tema de la pobreza, hay una Concordia muy potente que vive de la actividad privada.

LA FAMILIA ETCHEVEHERE

—¿Cuál es tu opinión sobre Dolores Etchevehere?

—No quiero entrar en temas familiares sobre quién tiene razón y quién no. Es un problema intrafamiliar que tuvo ribetes políticos al intervenir Grabois. —¿Te afecta electoralmente? —No en Entre Ríos. En Entre Ríos todo el mundo sabe que hay respeto a la propiedad privada. Hay un campo en la provincia de Entre Ríos de 2 mil hectáreas que, fruto de una denuncia de enriquecimiento ilícito de un legislador, pasó al Estado. Nos pusimos de acuerdo con la Federación Agraria para hacer una colonia. En la provincia hay muchos. Hacía cincuenta o setenta años que no se constituía una colonia nueva. Hicimos una colonia de productores con Federación Agraria, que funciona espectacularmente.

