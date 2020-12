Pequeñ@s productor@s accederán a un predio de “El Quebracho”

Se ubicarán en tierras del ex frigorífico de Santa Elena. AUDIO.

El dirigente social e integrante de la Federación Nacional Campesina, Pablo Benetti sostuvo que “desde la Red 127/12 se consiguió un un predio de las tierras de El Quebracho, para viviendas y para trabajar”.

“Siempre fomentamos los movimientos de masa en el sector agrario, donde se nuclean organizaciones en una federación que plantea el acceso a la tierra, la vuelta al campo, el acceso a la producción”, dijo en diálogo con radio “Costa Paraná”, donde admitió que la discusión que suscitó el episodio con la familia Etchevehere sumó al debate y el acceso a esos espacios a fin de ponerlos a producir para la familia rural.

Pequeños productores accederán a un predio del Quebracho, en tierras del ex frigorífico de Santa Elena – Costa Paraná 88.1 https://t.co/MpD7NL1WaQ — Facundo Taboada (@Ftboga) December 15, 2020

Benetti, que es militante del Partido del Trabajo y el Pueblo, fuerza política del PCR (Partido Comunista Revolucionario), se encuentra radicado en La Paz y habló sobre los diferentes proyectos productivos que incentiva la Federación Nacional Campesina.

“Hoy firmamos un convenio en Santa Elena, para poner en producción, de las tierras del Quebracho, que están en manos de la Municipalidad de Santa Elena. Nosotros -continuó- históricamente venimos peleando por el acceso a la tierra para producción, para vivienda, para trabajar. Y hace un tiempo presentamos un proyecto a la Municipalidad, planteando la necesidad de tierra para incorporar distintas producciones hortícola, ganadera, avícola. Al intendente (Daniel Rossi) le interesó; hoy se firmó el comodato y ya hemos empezado a trabajar”.

Tras una pregunta, el ingeniero agrónomo Benetti sostuvo que “en esos días que sucedió lo de los Etchevehere sumó al debate sobre quién tendría que hacer uso de la tierra: si son los Etchevehere o el pueblo, que quedó sin su principal fuente de trabajo que era el frigorífico. La idea es demostrar que se puede producir y de eso vivir varias familias”, afirmó para agregar que el proyecto está planteado con diez familias.

Agregó que el Proyecto de la Red 127/12, se van a estar entregando los kits hortícolas, con semillas. “Además tratamos de lograr insumos y herramientas para poner a producir estas tierras”.

La Red 127/12 se presenta así: “Promovemos ámbitos de concertación, participación y diseño de proyectos de desarrollo, contribuyendo a brindar atención a la diversidad de las problemáticas vinculados a la productividad, formación y comercialización dentro de un marco urbano-rural, de pequeños y medianos productores y emprendedores de la economía social, individuales o asociativos”.

En la entrevista con la radio municipal de Paraná, el dirigente entrevistado contó que “en Bovril, los compañeros de la CCC (Corriente Clasista y Combativa) lograron un lote de 50 por 50 metros, que ya está en producción. Y estamos presentando, en estos días, un pedido a la Provincia por 3 hectáreas de tierras fiscales, en la zona de la Colonia Oficial 3 y 14, donde también los compañeros de la CCC hemos planteando un proyecto denominado Nuestras manos, dedicado a centralmente para mujeres rurales, que baja por medio de la Secretaría de Agricultura Familiar. Uno de los requisitos -continuó-, precisamente, es tener la tierra para poder hacer inversiones fijas. Por eso está el acuerdo de hacer la presentación para que se pueda entregar la tierra a grupos de productores, que están en Federal, Concordia, varias huertas en Paraná”.

Benetti sostuvo que desde la federación se ha planteado “la necesidad de contar con esas tierras para poder producir y tener un trabajo genuino y no estar dependiendo de un plan o una asistencia que viene bien, y la tenemos. Con los compañeros hemos logrado el Salario Social Complementario, pero no alcanza, no es suficiente y es necesario multiplicar con producción hortícola y avícola, en este caso”.

“Nosotros -resumió- desde la Red, captamos esas demandas y buscamos fuentes de financiamiento en distintos lugares para poder dar respuestas a necesidades que se tienen, y fomentamos las mesas de gestión local. Hay mesas de gestión local de La Paz y San Gustavo, en Santa Elena, en la zona del Solar, Hernandarias, Piedras Blancas, Feliciano, Federal, Bovril, que están constituidas por gobiernos municipales, otras entidades estatales y organizaciones y movimientos de productores”.

Contó que existe una feria local que surge de la mesa de gestión local de La Paz-San Gustavo, donde se canalizan las producción de miel agroecológica, sin agrotóxicos, más artesanos, feriantes, recicladores y emprendedores. “Hay más de 20 stands donde se venden producciones artesanales, y a parte se suman las cooperativas de la región y pequeños productores que hacen chacinados”.