Documento de CTERA

Situación actual del COVID, los desafíos frente al Inicio del Ciclo lectivo.





La CTERA ratifica una vez más, frente al intento de instalar falsas antinomias en relación al inicio del próximo Ciclo Lectivo que cualquier decisión tomada en relación a tiempos y condiciones se consolidará teniendo en cuenta:



1) El Estado de la Situación Epidemiológica en el país y en cada una de las jurisdicciones.



2) De las condiciones de infraestructura y bioseguridad en las escuelas, con el cumplimiento de los protocolos y acuerdos paritarios que aseguren el cuidado de la vida y la salud de estudiantes y trabajadores de la Educación, así como la disposición de recursos tecnológicos y operativos necesarios para el desarrollo del trabajo docente en virtualidad.



3) Un posible regreso a la presencialidad, además de contemplar las definiciones epidemiológicas, requiere de una planificación institucional con diferentes formas de organización de las Instituciones Educativas. Dado que el Distanciamiento Social sigue siendo prioritario en todos los ámbitos. Es una esencialidad en contexto Pandemia.

No se trata de anticipar escenarios, sino de mantener en forma dinámica y permanente el estado de la situación epidemiológica, para lo cual destacamos algunos aspectos que son de análisis permanente a la hora de evaluar la toma de decisiones dentro del Sistema Educativo.



– Situación Actual de COVID en niños-as y adolescentes y Jóvenes.



A un año de la irrupción de la pandemia el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19, muchos países que todavía no se recuperaron de la primera ola de contagios ya están viviendo una segunda y esperan una tercera en pocos meses, en un mundo en el que se contabilizan más de 94 millones de infectados y 2 millones de muertos. Ante esta realidad, muchas naciones debieron afrontar duros desafíos para combatir el embate del virus que no distinguió territorios, regiones geográficas o capacidades económicas.

Si bien Argentina hoy ocupa el lugar número 12 de países con mayor cantidad de infectados (1,7 millones de personas) desde el comienzo de la pandemia (meses atrás se ubicó en el puesto 7), si tenemos en cuenta las estadísticas de muertos por millón de habitantes nuestro país se posiciona en el puesto número 24, con 994 fallecidos por millón de habitantes, según datos de la Universidad Johns Hopkins y el sitio de estadísticas mundial Worldometers. Eso significa que países desarrollados como Bélgica (1747), Italia (1346), Reino Unido (1282), Estados Unidos (1203), España (1140), Francia (1070) o Suiza (995), nos superan.

Y respecto a la letalidad del virus (total de fallecidos sobre el total de infectados) nuestro país registra un 2,6%, igual que Reino Unido y frente al 3,5 % de Italia, 3,2 % de Australia, 3 % de Bélgica, 2,4 % de España e Italia.

Por lo que se ha podido evaluar, hasta ahora, la tendencia de infectados por COVID-19 en el mundo y en nuestro país se registró en el grupo etario de entre 20 y 50 años, siendo el promedio de edad de los contagiados de 38 años, mientras que el de los fallecidos en 74. Así, la mortalidad es más alta en los adultos mayores, mientras que las cifras de contagio media abarca a los más jóvenes.





– COVID-19 en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.



Pero, en la actualidad tanto en Estados Unidos, como en Europa la incidencia de COVID-19 afecta a niños, adolescentes y jóvenes y los casos están aumentando y muestra una tendencia paralela a los casos en adultos.

Esta información es de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), por lo cual han recomendado extremar las medidas de prevención en escuelas y comunidades.

Según los CDC, los casos de COVID-19 en niños, adolescentes y adultos jóvenes han aumentado desde el verano de Europa y Estados Unidos. A esto se debe sumar, que aun sean asintomáticos, los niños y jóvenes pueden ser transmisores del coronavirus.

En nuestro país, en estas últimas semanas, se observa un incremento de COVID 19 en los más jóvenes, situación que se une al comportamiento social más flexible, las fiestas y vacaciones.

En todo el país estamos en presencia de un rebrote del COVID, con una circulación comunitaria del virus alta y un índice de casos activos que pone de manifiesto que esta pandemia sigue de una forma rápida y que es fundamental seguir sosteniendo las medidas de prevención.





– Posibles mutaciones en el virus y cambios en la cepa.



Por otro lado, la Universidad Johns Hopkins, destaca que “posibles mutaciones en el virus y cambios en la cepa que ya están rondando a la población pueden también contribuir a un aumento de infección en poblaciones más jóvenes”. Esto implica una preocupación más en términos de salud pública, ya que además se sabe que la nueva cepa que ha llegado del Reino Unido ya está difundida alrededor de Europa y ya se ha encontrado de manera comunitaria en varios estados de Estados Unidos. Esto probablemente pueda jugar un papel en los cambios en las poblaciones del virus que está circulando en las comunidades. Para los CDC, los hallazgos del estudio complementan la evidencia disponible respecto al riesgo de transmisión en entornos escolares: “Es fundamental promover el uso de mascarillas y la higiene de manos entre los estudiantes. El monitoreo de casos es vital. Cualquier niño que presente síntomas debe ser aislado de inmediato y quedarse en su casa.”





– La importancia de la Vacunación de los y las trabajadores de la Educación.



A diferencia del 2020 cuando comenzó la pandemia hoy se cuenta con vacunas y en nuestro país se están dando los primeros pasos de una gran campaña de vacunación, herramienta preventiva eficaz y colectiva para frenar los contagios y poder volver a una nueva normalidad.

Ante esta nueva realidad toma mayor vigor la implementación de un Plan de Vacunación a toda la población de docentes y no docentes, entendiendo que es una estrategia de contención epidemiológica colectiva, junto a la continuidad de los pilares preventivos que ya se ha instalado en nuestra sociedad: lavado de manos en forma frecuente, distanciamiento social, utilización de barbijo y ventilación de los ambientes.

Son y serán las únicas medidas que desde cada uno y entre todos tendremos para dar batalla a esta vertiginosa enfermedad infectocontagiosa.



– La OIT y la IE – Internacional de la Educación – resaltan la importancia de políticas de Consenso.



Desde CTERA, sostenemos, tal como lo han manifestado los Organismos Internacionales (OIT- IE), que los mejores resultados se obtienen cuando se sostienen políticas de Consenso en donde los y las trabajadores -as participan en la toma de decisiones.

Es la Paritaria Nacional, cuya convocatoria está dispuesta para el mes de Febrero, quien definirá aspectos centrales en relación no sólo al salario, sino a las condiciones laborales en la que se desarrollará el próximo ciclo Lectivo, como lo fue en el año 2020. Es el Consejo Federal de Educación quien define los marcos nacionales para todo el país.

El Estado Nacional y los Estados Provinciales deben garantizar el cumplimiento y desarrollo de esos marcos, así como las definiciones en cuanto a las realidades específicas en cada una de las jurisdicciones, para lo cual es necesario e indispensable la apertura de Paritarias Provinciales.

Será clave para transitar y garantizar la Educación pública para todes, disminuyendo las enormes desigualdades existentes, el aumento del financiamiento Educativo, que garantice salarios dignos, aumento de puestos de trabajo , y todas las condiciones establecidas en los protocolos definidos oportunamente.-





16 de Enero de 2021





Sonia Alesso

Secretaria General

Roberto Baradel

Secretario General Adjunto

Noemí Tejeda

Secretaria de Salud Laboral

Dra. Lilian Capone

Secretaria Salud CTA