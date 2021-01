Tala de árboles en La Paz

El bloque de concejales del peronismo pidió informes sobre la tala de árboles de Placita Ejército.

El pedido ingresó este miércoles y está firmado por Raquel Montero, Javier Ruiz Díaz, Álvaro Castrillón, y Lisandro Roldan.

Entre los considerandos podemos leer:

“Que, como parte de dichos trabajos se ha producido la tala de todos los árboles que existían dentro de la Plaza Ejército, y, el corte de los que existen sobre las veredas que circundan la misma.

Que, es sabido de los esfuerzos que viene realizando la humanidad para la preservación de especies arbóreas dado que resultan vitales para la vida del planeta.

Ello, se ha plasmado en la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, elaborado por Naciones Unidas, a la cual Argentina se encuentra adherida y plenamente comprometida con su implementación.

Esta Agenda, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2015, orienta los esfuerzos en pos del desarrollo sostenible a nivel mundial para los próximos 15 años. La Agenda incorpora documentos previos de gran relevancia, como la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, y se vincula con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático aprobado en diciembre pasado.

Se debe destacar, que la Argentina fue un activo participante del proceso de negociaciones que dio origen a esta Agenda, que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas, y que promueve el accionar en tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental.

La misma promete terminar con la pobreza en todas sus formas y poner fin al hambre en una sola generación; garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad; promover el crecimiento económico y el pleno empleo productivo; garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, entre otros.

Que, en nuestro ámbito, se encuentra vigente la Ordenanza 568/01 denominada PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL para el Municipio de LA PAZ, que según su artículo 2º, tiene por objeto “regular el ordenamiento urbano, suburbano y ejido, subdivisión, uso, ocupación del suelo, la preservación de las condiciones ambientales, y todo otro aspecto que tenga relación con el Ordenamiento Territorial del Municipio de LA PAZ.”

Que, entre los objetivos particulares de dicha ordenanza, se encuentra la de proteger el “patrimonio natural” de nuestra ciudad, creando en su artículo 9 la Comisión de Defensa de los Bienes Públicos, Redacción e Interpretación y Modificación del Plan Territorial – Ambiental del Municipio de La Paz, cuya misión es la de ASESORAR a la AUTORIDAD DE APLICA­CION en todo lo relativo a la aplicación de esa Ordenanza.

Que, la autoridad de aplicación deberá poner a consideración de la Comisión de Defensa de los Bienes Públicos, Redacción, Interpretación y Modificación del Plan de Ordenamiento Urbano, para que emita opinión sobre aquellos casos, que por su complejidad, necesiten ser tratados en particular (Proyectos especiales – excepciones – aspectos no tratados por la Ordenanza, etc.)

Que, atento la modificación del espacio público Plaza Ejército, la tala de árboles realizada en la misma, y el daño ambiental producido –de difícil reparación- es necesario y preciso, informarse al respecto.”