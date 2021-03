Petitorio sin barbijo

Firma de petitorio: madres y padres autoconvocados piden que no se exija usar barbijo en las escuelas.

Un grupo de madres y padres autoconvocados de Crespo y zonas aledañas — a los que comenzaron a sumarse personas de localidades más distantes– elaboraron un petitorio dirigido al Presidente del Consejo General de Educación, Martín C. Müller.

Las firmas que acompañarán el petitorio serán recolectadas hasta el próximo jueves 18 de marzo y se exige que una vez entregado hasta tanto el CGE se expida, “se modifique el protocolo en un plazo de 72 horas, en el cual se indique la no obligatoriedad del uso de barbijo y/o tapaboca en las escuelas, tanto en nuestros hijos como en sus docentes, y se permita la libre recreación dentro del grupo”.

Los padres y las madres plantean que “en los primeros días del inicio del ciclo lectivo 2021, como padres, nos hemos encontrado con una situación que violenta gravemente la salud de nuestros hijos, física, psíquica y social, poniendo en riesgo su sistema inmunológico; ya que nos fue informado desde las escuelas, un protocolo sanitario ridículo, deshumanizante e impracticable, toda vez que imponerle a un menor como condición para ser educado la utilización de un pedazo de tela en la cara, que le dificulte la normal respiración es un atentado psicológico y físico contra ellos. Lo cual constituye delito de lesa humanidad por violar el artículo 6 del Estatuto de Roma, que se encuentra incorporado a Nuestra Carta Magna, artículo 75”- el cual detallan.

Los padres y las madres no consideran factible el protocolo dispuesto bajo las Resoluciones del CGE Nº:2722/2020 y Nº:0117/2021; y entienden que no existe unanimidad de criterios en los distintos establecimientos escolares, e inclusive la interpretación distorsionada de los artículos de las referidas resoluciones, por lo que solicitan la NO implementación de protocolo alguno, conforme la situación epidemiológica actual de nuestra Provincia: DISPO, y también de una serie de fundamentos sobre los que se explayan en la nota.

Los padres y las madres exponen un fundamento médico y científico, justificando su pedido; sobre la falta de riesgo para los niños ante la enfermedad, vinculados a la estimulación de la inmunidad que se desarrolla a través del libre intercambio de gérmenes, sumado a que el ser humano es básicamente un ser social

Exigen” especificidad y fundamentación científica de que los protocolos creados dentro del marco de lo dispuesto por las Resoluciones del CGE de referencia, sean efectivos sin provocar daños irreparables en nuestros hijos. Ya que no encontramos un fundamento válido, científico, ni de ninguna índole, en las páginas oficiales de la OMS, del Ministerio de Salud de la Nación, ni en nuestro ente Regulador Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que justifiquen tales medidas sanitarias como preventivas frente a la Pandemia COVID 19”.

En el petitorio también solicitan que se responda un cuestionamiento de forma clara y precisa, con los fundamentos científicos indispensables frente a la situación sanitaria sobre la efectividad del uso de barbijos, estudios existentes a nivel nacional y/o internacional, sobre la seguridad y eficacia del uso de barbijos en forma masiva durante varias horas y en todo momento; sobre la seguridad y los efectos nocivos y las consecuencias que puede generar su uso a nivel pulmonar, cerebral, respiratorio, muscular, dermatológico, nasal, psicológico/emocional/social.

El petitorio, ampliamente documentado finaliza exigiendo respeto a los derechos constitucionales y “que nuestros hijos tengan el derecho de decidir usar o no barbijo y/o tapaboca, con la consiguiente responsabilidad de nosotros como padres, de no enviarlos a la escuela en caso de presentar algún síntoma, exigiendo que se modifique el protocolo conforme todo lo expresado”. A la vez que hace referencia a la respuesta del Ministerio de Salud de la Nación que ante el planteo del colectivo “Amparazo nacional”, donde se desligó de la responsabilidad por los daños del uso obligatorio del tapaboca, aclarando que esta cartera solo emitió recomendaciones sobre su utilización, que no revisten carácter obligatorio.

El petitorio está a la firma en locales comerciales de Crespo, Puiggari, Santa Rosa, Meroyu, San Rafael, Paraná, Diamante, Ltdor. San Martín; en la oficina de Paralelo 32 circula por WhatsApp.