Piden reapertura de paritarias

UPCN exige que el Gobierno provincial abra nuevamente las paritarias.

Después del paro que la Unión del Personal Civil de la Nación — UPCN realizó este viernes, desde el gremio aseguraron que esperan que el Gobierno provincial “reflexione” y convoque a los trabajadores “para discutir salarios y todos los temas que están pendientes en la agenda del sector público”. Afirmaron a la agencia APF que de lo contrario, el Sindicato ya definió realizar una nueva movilización.

“Las y los trabajadores se expresaron para decir que la situación es difícil, en muchos casos insostenible y que la problemática salarial no fue resuelta como se esperaba, por lo tanto, es algo que amerita discutirse nuevamente en forma urgente”, aseguraron desde el gremio que representa a trabajadores públicos en la provincia luego de la medida de fuerza realizada el pasado viernes.

Es que según explicó la Secretaria Gremial, Carina Domínguez, “los números de la inflación siguen creciendo y el salario está estancado”, ya que en la última negociación con el Ejecutivo provincial solamente se acordó una compensación en parte de lo que fue el año 2020, pero no paritarias 2021.

Por otra parte, mencionó que tampoco está confeccionado el instructivo para el pase a planta permanente, respecto del cual las autoridades se habían comprometido a tener un borrador en 45 días.

Además, recordó que todavía esperan que se realice la paritaria sectorial de salud. “Nos pidieron un temario referido a las condiciones laborales y lo presentamos en tiempo y forma”, dijo y agregó: “En estas horas todos los medios de comunicación hablan de la posible segunda ola de covid. La ministra de Salud anunció que hay que prepararse para una instancia más compleja dentro de la pandemia, esto hace suponer que se volverá a exigir al trabajador de Salud, y a cambio, no hay un mayor reconocimiento”.

“No queremos que la historia se repita, cuando advertimos el año pasado los reclamos no se escucharon y se fueron atendiendo a destiempo los inconvenientes. Los trabajadores y trabajadoras le pusieron el cuerpo a la pandemia y fueron sobreexigidos, generando un enorme desgaste en el recurso humano del sistema de salud. Hay que cuidar al trabajador porque es lo más importante para sostener la crisis sanitaria”, dijo Domínguez.

“Estamos exigiendo una mejora salarial para todos los trabajadores, pero especialmente para el sector de salud. Propusimos dos iniciativas concretas, que son: aumento en el bono covid y en la coparticipación arancelaria. Con este silencio, el gobierno nos empuja a una mayor conflictividad y nos lleva a tomar una actitud combativa: no responde, no soluciona y no busca acuerdo con los trabajadores”.