ENaCom: Declaraciones de Gustavo López

El Gobierno aclaró que no hay que pagar los aumentos telefonía, internet y cable.

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones – Enacom Gustavo López, afirmó que “no hay ningún aumento autorizado para ninguno de los servicios hasta el momento”, al desacreditar un anuncio en ese sentido formulado por empresas prestatarias.

👉 #MañanaSylvestre | 🗣🎙📱 @gatosylvestre en comunicación con @gustavoflopez , vicepresidente de @ENACOMArgentina – Las empresas de telefonía anunciaron aumentos pero el ENACOM advirtió que no fueron autorizados. • @Radio10 #AM710 🔊📻 🇦🇷 🎧▶️ https://t.co/R0B1fCLV4F pic.twitter.com/REpnMQtw65

En declaraciones a “Mañana Sylvestre” en Radio 10, López salió al cruce de un anuncio de las empresas prestatarias de estos servicios que indicaban que aplicarían un incremento tarifario a partir de mayo.

“Si te llega el 1 de mayo una factura con aumento, directamente no hay que pagarla, sacaremos una resolución con el no corte para todo el mundo”, sostuvo.

“Las empresas desconocen una norma del ENACOM, un decreto de necesidad y urgencia del Presidente y encima en un momento de pandemia”, dijo el funcionario”. En la misma línea, consideró que es un despropósito que la gente “tiene que estar pensando si le alcanza la plata para pagar internet o el teléfono”.

López aclaró que “los precios del servicio de internet, cable y telefonía los regula el Estado”.





“Los privados no pueden fijar el precio libremente, no pueden anunciar ningún aumento que no esté autorizado”.

G. L.