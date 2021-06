Declaraciones del Dr. Velázquez

“Lo que investiga el Juez Federal, es por qué se pasó de hablar de 3 mil millones, a 200 mil pesos”.

“Primero hablaban de 3000 millones, luego una Fiscal redujo ese número a 200 mil pesos ¿Y ahora les asombra que un juez Federal quiera investigar esto? No es casual”, dijo José Velázquez, abogado de uno de los imputados.

José Velázquez, abogado defensor de uno de los investigados por la llamada causa “Contratos Truchos”, pidió “objetividad” en la investigación: “Por hechos idénticos, hay personas que fueron imputadas, y otras que fueron llamados como testigos”.

“No hay contratos truchos. No hay forma de sostener contratos truchos. En términos normativos, el único ente capaz de decidir si estos contratos son truchos o no, es el Tribunal de Cuentas”, comenzó señalando el abogado en los estudios de ENETV.

“El Art. 49 de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, indica que todo acto administrativo, se presume legítimo. El único que puede decir que un acto es ilegítimo, es el Tribunal de Cuentas. Por eso, esta defensa no entiende la urgencia de elevar tan rápido la causa a juicio, cuando todavía no se definió si estos contratos son truchos o no. Y el Ministerio Público Fiscal, no quiere traer al Tribunal de Cuentas”, añadió. “Por eso, cuando nos corran traslado de la elevación a juicio, vamos a pedir la intervención del Tribunal de Cuentas”, acotó.

“No hay contratos truchos. Porque en el Contrato, quienes certificaban era el contratante, y quien asignaba las tareas era el legislador. Lo que pasa es que acá hay una cuestión del destino de los fondos”, apuntó Velázquez en los estudios de ENETV.

“Mena, por ejemplo, era un contratado del Senado de la Nación… más concretamente, era contratado de Kunath. Pero hoy vive de una verdulería. La discusión acá es ética, no jurídica, y por eso, el Juez Federal Electoral pregunta qué pasó con la finalidad. Cuales son las pruebas? El cuaderno de Hugo Mena, las pruebas introducidas, algunas declaraciones… y la cajita? Tenía como finalidad financiar la campaña electoral? Por eso el propio juez de instrucción le rechaza la apelación al Fiscal Federal”, indicó Velázquez.

“Según las leyes vigentes, el Tribunal de Cuentas es el único que puede decir que estos contratos son apócrifos. Por eso, nosotros pedimos que se aleje todo de las cuestiones políticas, y se investiguen estos hechos, presuntamente ilícitos, de la manera más objetiva posible. Por eso no entiendo la urgencia de remitir esta causa a juicio”, añadió Velázquez, “incluso habiendo una enorme cantidad de pruebas pendientes”.

“Y si hubiera contratos truchos, deberían estar imputados todos los contratados. Ahora, el Ministerio Público Fiscal tiene prohibido aplicar el principio de oportunidad, y así hacer que una persona, luego de ser investigado, pase a ser testigo. Por esto, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, reseñó.

El abogado defensor continuó: “a partir del escrito de remisión a juicio, falta congruencia, porque hay gente que está relacionada, y no está, y eso es no aplicar objetivamente el derecho. Nosotros, queremos aplicar la objetividad, y tratar de averiguar la verdad. Acá, la cuestión es ética”.

“En este contexto, los únicos que hemos salido a hablar somos los abogados defensores, que solo participamos de un cuarto de las entrevistas. Hubo legisladores que fueron a decir barbaridades al Ministerio Público Fiscal, que debieron ser imputados por ejercicios incompatibles, y testigos que declararon haber hecho lo mismo que Hugo Mena, que hoy son testigos. Por eso digo que falta objetividad”.

“No puedo entender que Ruberto, legislador en ese momento, haya salido a los medios, diciendo que firmó cosas porque le dijeron… es casi dolo eventual. Y eso, se tiene que tener en cuenta. No se puede dejar de investigar este tipo de hechos. Cómo puede ser que una persona que pasa ocasionalmente por una oficina, te obligue a firmar contratos? Por eso decimos que los contratos son legales, y que la gente que los pidió, venga y explique las funciones asignadas a los contratados. Después, podemos discutir la cuestión ética, que es otra cosa”.

Para Velázquez, “los elementos de elevación a juicio son endebles, atravesados por cuestiones políticas. Por eso, creo que la investigación hay que trasladarla a lo normativo, y si es necesario, impulsar leyes que avalen la transparencia a cada uno de los contratados, porque al final de cuentas, pareciera que la cuestión política se diluye”.

“Porque si todo lo que supuestamente sucedió es tan grave, no se entiende cómo es que todavía todo sigue igual… y se sigue haciendo de la misma forma”, concluyó Velázquez.

¿CÓMO TERMINA?

“A mí me interesa llegar a la verdad, y apartar las cuestiones éticas de las legales. Acá, no es discutir el financiamiento del peronismo, sino una modalidad habitual en la Legislatura. Por eso me parece injusto atribuirle esto a un grupo de personas. Hay que preguntar al Ministerio Público Fiscal, por qué gente que declaró hacer lo mismo que Hugo Mena, está como testigo, y Mena, imputado”.

FALTAN ENTREVISTAS

“Desde que se inició la investigación, hubo 20 días de secreto de sumario, y luego, entrevistas sin participación de la defensa. Pasó un tiempo, esperábamos que nos manden las entrevistas que ellos realizaban, y luego nos damos cuenta que pasado el tiempo, habían realizado el doble de las entrevistas que nos decían que realizaban. Pero todo eso se va a ver en el debate”.

“Hasta ahora, no nos pudimos hacer con la totalidad de las entrevistas que realizaron. En el caso mío, voy a agregar solicitudes de entrevistas por encima de las que ha solicitado el Ministerio Público Fiscal”.

IGUALDAD DE ARMAS

“De ninguna manera hay igualdad de armas. Estoy a favor del sistema acusatorio, pero donde haya una igualdad real. El sistema acusatorio, hoy como está, si no tenés recursos, es difícil ejercer una defensa justa”.

“Imagínese que le digo a Mena y Beckman, que necesito recursos para contratar peritos contables o informáticos… Batisti dio una estimación, con información incompleta. Lo dice ella. Ahora, si uno quiere hacer estimaciones y delirios, que llamen a sus amigos”.

“¿Usted cree que Hugo Mena y Flavia Beckman, durante 10 años, estafaron a la Legislatura y se llevaron el 40% del presupuesto? Están vendiendo verduras para sobrevivir. No hay forma de Justificar semejante empresa, ni siquiera con los embargos. Y cuando hicieron embargos, mostraron otras cosas, no a Hugo Mena… es más… encontraron relaciones con el Ministerio Público Fiscal…”.

“Esto de creer que Mena y Beckman fueron tipos que robaron durante 10 años, es una barbaridad, una creación, una proyección, porque el concepcto de corrupción asociada a un sector político, es una creación colonial. Es más fácil creer esto, que averiguar la verdad”.

“Nadie se asombra que beneficiarios de Anses hicieron aporte a la campaña de Vidal. Eso sí son aportes truchos”, explicó Velázquez. “A la campaña de Vidal 2017, aportó gente de Anses, que ni siquieran conocían quien era ella. Empresarios, contratados, empleados públicos, hacían aportes, y no estaban ni enterados. Ni siquiera eran prestanombres. Acá, la gente firmaba y cobraba. Ahí, nadie se escandaliza, y acá sí? No decimos que uno sea mejor o peor, pero pedimos que agotemos las instancias administrativas e investigativas”, finalizó.

“Y voy a recordar algo: cuando comenzó todo esto, se hablaba de 2000 millones de pesos, más 1000 millones de costas. 3000 millones en total. Fue la Fiscal Carolina Castagno la que volvió esto a la racionalidad, y lo redujo a 200 mil pesos. ¿Y ahora les asombra que un juez Federal quiera investigar esto? No es casual”, sentenció el abogado.