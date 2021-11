Causa «Contratos de la Legislatura»

La Corte Suprema de Justicia reclamó a la jueza Barbagelata enviar las actuaciones para resolver el conflicto de competencia. AUDIO

Uno de los abogados defensores en la causa contratos dialogó con Radio La Voz respecto a las novedades en el marco del expediente y recordó que, “en su momento, luego de trabada la competencia entre el Juzgado Federal y el Juzgado de Garantías, el juez federal Daniel Alonso, invita a la jueza Marina Barbagelata a remitir el expediente a la Corte Suprema, porque tiene que resolver cual de las dos jurisdicciones tiene competencia. Desde ese momento, hemos presentado la suspensión de los plazos procesales o la suspensión del trámite”,

“Fuimos superando las distintas instancias, donde sólo encontramos rechazo tras rechazo, hasta que llegamos en queja a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, transitando un camino más que largo, con los planteos de esta defensa con Leonardo Schonfeld y Leopoldo Cappa, entonces, el pasado 4 de noviembre, declara abstracto el planteo porque dice que la Corte ya pidió el expediente, con lo cual, no tiene más jurisdicción la jueza de Garantías y está suspendido el trámite, incluso, va más allá”, comentó José Raúl Velázquez .

Seguidamente, “comunicamos la decisión a la jueza de Garantías porque, las decisiones de la Sala Penal, en un mismo expediente, son vinculantes – subrayó – la jueza de Garantías no acata la decisión de la Sala Penal y abre una nueva instancia, corre vista a las defensas, Fiscalía de Estado y Ministerio Público Fiscal para que aporten elementos sobre la decisión de la Sala Penal. El MPF no responde, quien debería estar interesado, la Fiscalía de Estado le dice que los fallos de la Sala Penal son vinculantes, osea, no hay nada que discutir”.

Es en este contexto, donde la jueza de primera instancia “toma una decisión sorpresiva, que no es del mundo jurídico y avanza: los plazos no están suspendidos y continúa el trámite, por eso presentamos una batería de recursos – continuó el letrado paranaense – hoy vuelve a contestar y reafirmar lo que había sostenido, que están vigentes los plazos procesales”.

“Estamos ante una notoria gravedad institucional, porque tenemos una jueza de Garantías que no acata las decisiones de la Sala Penal y no termina ahí, porque nos hemos enterado que llega un nuevo oficio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reiterándole a la jueza que envíe por favor el expediente, porque no lo envió todavía”, reveló el abogado defensor.

Foto. RLV

“No sabemos con que reglas estamos jugando, es realmente grave – insistió – todavía no salgo del asombro, me voy a reunir con mis defendidos y vamos a definir que estrategia vamos a tomar, porque que afecta directamente el derecho de defensa, el acceso a la Justicia, la tutela judicial efectiva, hasta la obviedad misma porque, a quien se le ocurre incumplir con una decisión de la Sala Penal”, dijo.

La postura de Barbagelata, “nos deja en un estado de incertidumbre gravísimo, lo cual, me parece que tiene que llamar la atención de toda la dirigencia política donde, una cosa es discutir criterios y otra cosa es que no se cumpla con la ley, son dos cosas distintas. Existe una decisión de la Sala Penal que no está siendo cumplida por una juez de Garantías”, afirmó el abogado defensor.

“Entiendo que la jueza de Garantías no comparta el criterio de la Sala Penal pero, hay que cumplir, porque la decisión de la Sala Penal es vinculante”, remarcó.

“Es un indicio claro de ausencia de Estado de Derecho”. JRV

Sin salir de su asombro, el letrado indicó que “estamos ante una situación atípica, donde tenemos una jueza que no está encuadrada en la ley y está actuando por fuera de la ley”.