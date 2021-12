P. Egídio

Gaúchos pressionam por reabertura de fronteiras do Brasil com Argentina e Uruguai.

Acesso de estrangeiros por via terrestre está proibido pelo governo federal desde o ano passado, em razão da cuarentena.

Na Argentina para participar da Feira Internacional de Turismo (FIT), o secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, e os deputados estaduais Frederico Antunes (PP) e Luiz Fernando Mainardi (PT) receberam diversos apelos para que o governo brasileiro autorize a reabertura da fronteira terrestre com a Argentina e o Uruguai. Nesta segunda-feira (6), os políticos gaúchos transmitiram a solicitação em reunião virtual aos ministros do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e da Casa Civil, Ciro Nogueira, na expectativa de que a portaria interministerial que proíbe o acesso ao país seja revista.

O ingresso de estrangeiros no Brasil por rodovias ou outros meios terrestres está proibido desde o ano passado pelo governo federal, como forma de conter o avanço da pandemia. Atualmente, estão permitidos apenas os veículos de transporte de carga e os que circulam em cidades-gêmeas de fronteira. Para turistas, somente o transporte aéreo está liberado.

O embaixador da Argentina no país, Daniel Scioli, reforçou o pedido dos brasileiros. Os argentinos ressaltam que se trata de uma questão de reciprocidade, visto que o ingresso de estrangeiros por via terrestre já foi liberado pela Argentina e pelo Uruguai no dia 1º de novembro.

De acordo com o secretário, o ministro Onyx Lorenzoni prometeu encaminhar, junto aos demais órgãos do governo, o pedido da liberação. Como a regra atual consta em uma portaria interministerial, a alteração precisa do aval de vários órgãos federais, incluindo a Anvisa.

O deputado Frederico Antunes lembra que, além da reciprocidade, a reabertura permitirá «o reaquecimento do turismo de compras e local junto às cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul».

A expectativa é de que, se não for possível uma solução imediata, o impasse seja resolvido até o dia 17 de dezembro, quando o presidente Jair Bolsonaro se encontrará com o presidente da Argentina, Alberto Fernández.