Lousteau mandó un msj hacia JxC

“Hay que tener contados los votos para pedir una sesión”.

Luego que el FdT triunfara por un voto en aprobar el proyecto sobre Bienes Personales con modificaciones, el senador radical advirtió que “hay que tomar nota que el Congreso está parejo”.

El senador nacional Martín Lousteau envió un mensaje hacia el interior de Juntos por el Cambio, al referirse al triunfo -por un voto- del oficialismo en la sesión pedida por la oposición, al aprobar con modificaciones el proyecto de ley sobre Bienes Personales.

“Hay que tener mejor contados los votos para pedir una sesión especial”, señaló en declaraciones a LN+, y agregó: “Hace rato que no había un Congreso tan parejo. Hay que tomar nota que el Congreso está parejo y que cualquier error genera estas consecuencias. Se podría haber dado vuelta la historia de esta votación”.

El legislador lamentó que “el oficialismo aprovechó para meter un sablazo a los sectores de mayor poder adquisitivo y a reinstalar o prorrogar el tema de la alícuota diferencial para los bienes personales que están acá y los que están en el exterior. Eso sí se podría haber evitado”.

En alusión al discurso que varios diputados de JxC repitieron durante la sesión de este martes, incluso legisladores de UCR Evolución, el sector que le responde, Lousteau consideró que “la promesa de JxC más que ‘no voto ningún aumento de impuesto’ debería ser ‘no voy a votar ningún aumento de gasto’”.

En ese sentido, el exministro de Economía opinó que hay que “peinar todos los gastos que son innecesarios en la Argentina”. “Nuestro Estado funciona tan mal que es una sumatoria de capas geológicas que no funcionaron, pero se mantiene la asignación presupuestaria, la gente. Si en diez años no resolviste el problema es porque el programa no funcionó y si solucionaste algo el programa no tiene sentido. Esto que se crea algo y permanece por siglos en el Estado apunta al mal gasto”.

Lousteau aconsejó “tener la disciplina” y enfatizó que “para bajar la presión tributaria en la Argentina hay que reacomodar el gasto en la Argentina”.