JxC se acerca al gobierno Nacional

Juntos por el Cambio conformó nueva mesa nacional y avaló a gobernadores para firmar Consenso Fiscal.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio — JxC decidió esta tarde avalar a los gobernadores de la UCR para que firmen el Consenso Fiscal, bajo la promesa de campaña de no aumentar ni crear nuevos impuestos. La decisión se tomó por unanimidad en un encuentro en el cual también se conformó la nueva instancia institucional de la alianza.

Durante la reunión que tuvo lugar este lunes en un local del PRO, del barrio porteño de San Telmo, que reunió a los máximos referentes de la coalición, los máximos dirigentes del espacio acordaron «respetar y avalar las decisiones de los gobernadores y el jefe de gobierno» respecto a la rúbrica de pacto fiscal entre los mandatarios provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional, pero dejaron en claro que será «en el marco del compromiso asumido en la campaña electoral de no crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes».



La decisión llegó en un momento en que las diferencias internas en Juntos por el Cambio también se expresan a viva voz, siendo el Consenso Fiscal uno de los puntos que genera miradas opuestas dentro del bloque.



Hoy, los gobernadores de todo el país se prestarán a firma el acuerdo con el presidente Alberto Fernández. Mientras Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) rubricarán el Consenso, Horacio Rodríguez Larreta no estará entre los firmantes del pacto con la Casa Rosada.



Esta mañana, Larreta admitió las diferencias dentro de Juntos por el Cambio por este tema, pero dijo que se trata de «realidades diferentes».



«Tienen realidades diferentes, porque arrastran deudas con el Gobierno nacional, que para su refinanciación necesitan el consenso fiscal», justificó Larreta a los mandatarios de su espacio político que respaldan el acuerdo con el Presidente.



«La situación es distinta en la Ciudad de Buenos Aires donde, por el contrario, no tenemos deudas con la Nación, sino que tenemos un reclamo ante la Corte por la coparticipación».





Nueva Mesa nacional





Además de tratar el acuerdo respecto al Consenso Fiscal, también se debatió la nueva conformación de la mesa nacional como una instancia institucional ajustada a los cambios realizados en las conducciones partidarias y en las de sus bloques parlamentarios, en un intento por superar las tensiones internas surgidas en las últimos días que tuvieron al Congreso Nacional como caja de resonancia.



En la reunión -la primera de la mesa nacional de la alianza opositora tras las elecciones de medio término- se decidió que la nueva conducción quedará conformada por los presidentes de los cuatro partidos que la integran (UCR, PRO, CC y Peronismo Republicano), los tres gobernadores radicales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el expresidente, Mauricio Macri, según informó JxC en un comunicado difundido tras el cónclave.



La nueva conducción también estará integrada por los presidentes de los bloques parlamentarios de cada fuerza socia y los titulares de los interbloques de la coalición en Diputados y Senadores.



Formarán parte además dos miembros a propuesta de la UCR, dos a propuesta de PRO, un miembro a propuesta de la Coalición Cívica (CC) y un miembro a propuesta del Peronismo Republicano, se indicó.



A la reunión asistieron los titulares de los partidos Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Angel Pichetto (Peronismo Republicano).



También estuvieron el expresidente Mauricio Macri -que se conectó de forma virtual-, Horacio Rodríguez Larreta; los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy); además del jefe del interbloque de senadores de JxC, Alfredo Cornejo.



Además, fueron de la partida los jefes de los bloques de senadores nacionales del PRO, Humberto Schiavoni, y de la UCR, Luis Naidenoff, y sus pares de Diputados, Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC); el senador nacional Martín Lousteau y la diputada provincial de la CC Maricel Etchecoin.



En el cónclave se resolvió además la conformación de una mesa federal de los partidos de distritos con representación parlamentaria nacional y la constitución de mesas de JxC en cada una de las 23 provincias y en la CABA; con una conformación «estándar» que tendrá en cuenta las características locales.



Según se consignó en el comunicado, estas mesas deberán estar conformadas en el primer trimestre del 2022.