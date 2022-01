«Urgente actualización de los salarios provinciales»

Tras conocerse el índice de inflación de diciembre, ATE Entre Ríos exigió al Gobierno que lo traslade a los sueldos «en forma inmediata» con los haberes de enero.

“No se puede estar esperando más de tres meses para actualizar los salarios de los trabajadores”.

Además señaló que el salario de los estatales entrerrianos está un 8,9% por debajo de la inflación, se informó a la agencia APF.

“En la mesa paritaria los representantes del Ejecutivo manifestaron que, una vez tenidos los números de inflación de los meses noviembre y diciembre, se procederá a liquidar el aumento correspondiente para que los salarios no queden por debajo de la inflación anual”, se remarcó desde ATE Entre Ríos y además se recordó que en el mismo sentido se expresó el gobernador Gustavo Bordet “en reiteradas oportunidades”.



Este jueves el Indec dio a conocer la inflación del mes de diciembre, que fue del 3,8%, e informó que el 2021 cerró con una inflación acumulada del 50,9%.



“Teniendo los números oficiales, reiteramos el pedido hecho en la última reunión paritaria: que la recomposición correspondiente se liquide con los haberes de enero y que estos porcentajes se apliquen sobre el salario de diciembre del 2021 y no como base el salario de febrero 2021, como se viene haciendo”, exigieron desde ATE.



En ese sentido remarcaron que “ante el deterioro salarial de los trabajadores del Estado en los últimos años, no se puede estar esperando más de tres meses para actualizar los salarios de los trabajadores”.



Recordaron que “el último 7% liquidado en diciembre corresponde a la inflación hasta octubre” y señalaron que el esquema propuesto por el Gobierno es “liquidar la recomposición faltante con el sueldo de febrero del 2022”. Pero cuestionaron: “De esa forma vamos a pagar los precios de enero, febrero y marzo del 2022 con salarios actualizados a octubre del 2021”.





“La recomposición de los salarios provinciales del año 2021 llegó al 42%”, señalaron y apuntaron: “Si la inflación anual fue del 50,9% estamos en un 8,9% abajo. Es urgente actualizar los salarios”.