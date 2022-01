Los sindicatos docentes también apuran la paritaria

“Para iniciar las clases en marzo el Gobernador debería estar convocando a paritarias salariales ahora”.

Víctor Hutt, vocal gremial suplente en el CGE, señaló a la Agencia APF que si Gustavo Bordet “quisiera hablar seriamente del inicio de clases el 2 de marzo, necesariamente tendría que estar convocando en forma urgente, sin perder tiempo”. Sostuvo que en la paritaria se deberán abordar las pérdidas salariales del 2021 (8,9%), del 2020 (16%) y de “los primeros 4 años de gestión” de Bordet, de un 20% según sus cálculos.

“Si el Gobernador quisiera hablar seriamente del Inicio de clases el 2 de marzo, necesariamente tendría que estar convocando a Paritarias Salariales ahora, en forma urgente, sin perder tiempo”, subrayó el docente de Concepción del Uruguay. Además aseguró: “Todos queremos iniciar las clases el 2 de marzo, y diría que los y las docentes queremos ese inicio con más fuerza que lo que pueda sentir el Gobernador”.

Hutt –que además es miembro de la comisión de salarios de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer)– elaboró un informe titulado “Los datos del Indec confirman la pérdida de salario de trabajadores provinciales de Entre Ríos”. Allí detalló que la pérdida salarial del 2021 es “de 9 puntos contra la inflación, peor que lo proyectado” y advirtió una “trampa”: dice con los haberes de diciembre el Gobierno provincial liquidó la inflación de noviembre y diciembre, que sumadas linealmente dan un 6,4% y no el 8,9% que es la pérdida salarial del 2021.

Remarcó que en las negociaciones paritarias, además de analizar la actualización salarial 2022 “para no volver a perder salario ante la inflación”, se deberán abordar las pérdidas salariales del 2021 (8,9%), del 2020 (16%) y de “los primeros 4 años de gestión” de Bordet, de un 20% según sus cálculos.

También recordó que Agmer resolvió el no inicio del Ciclo Lectivo 2022 “si el Gobierno no recompone el salario”.



El informe de Hutt





A continuación se reproduce el texto completo del informe de Hutt, enviado a APFDigital:





Los datos del Indec confirman la pérdida de salario de trabajadores provinciales de Entre Ríos





Conocido el valor del IPC de diciembre, que alcanzó un 3,8%, se completa el valor de la inflación anual, que alcanza el 50,9%, hace unos días decíamos que los y las trabajadores de Entre Ríos, Docentes, Estatales, Policías, Empleados de Vialidad, Personal no Docente de las escuelas, Personal de Salud, podíamos perder un 8%, con un aumento anual del 42% y una inflación proyectada del 50%, ya no es proyectada, ya se conoce la establecida por el INDEC, confirmamos que la pérdida es de 9 puntos contra la inflación, peor que lo proyectado.



Pero la caída del salario en Entre Ríos no está reflejada en ese 8,9% de diferencia, eso indica solamente la diferencia de 2021, pero no podemos olvidarnos de la caída en 2020, que fue de 16,1%, porque no pasó, porque la seguimos sufriendo siempre, la pérdida salarial de un año se arrastra para los años siguientes y se sigue perdiendo y como no nos olvidamos de las pérdidas salariales, también tenemos que sumar el 20% de pérdida salarial de los primeros 4 años de la gestión del gobierno actual.



Por todo lo anterior hago dos observaciones:



1) La discusión salarial de cara al 2022 no tiene que pasar por el 8,9% de diferencia, tiene que discutirse una recomposición salarial que vaya recuperando toda la pérdida de años anteriores.



2) Observando la diferencia de 2021, que es de 8,9%, no puedo dejar de analizar la trampa que construyó el gobierno en las reuniones salariales del 9 y el 16 de diciembre, el gobierno hizo una promesa, pero una promesa tramposa que voy a pasar a explicar: El Ministro de Economía anunció que cerraba el 2021 en 42%, pero prometió que con haberes de febrero liquidaría el acumulado de los meses de Noviembre y Diciembre, esa promesa suena a que liquidaría la diferencia, pero no es así, el acumulado de Noviembre y Diciembre es: 2,5% y 3,8%, que sumados linealmente nos da 6,3%, pero acumulado nos da 6,4%, ese 6,4% es lo que prometió liquidar el gobierno en febrero de 2022, ese 6,4% es muy diferente al 8,9% por una trampa en la acumulación, acumula esos dos meses pero sin contar el efecto de calcular el acumulado sobre los 10 meses anteriores. Parece complicado de entender, pero es muy sencillo para los Contadores y para quienes conocemos la matemática financiera, el Gobernador, el Ministro de Economía y el Director de Liquidaciones son Contadores, entonces digo claramente que pretender hacernos esa trampa es una verdadera burla, que ya hemos sufrido en otro momento por el engaño en la letra de un acta.



En estos días hemos visto al Gobernador en los medios de prensa, en muchísimos medios de prensa, diciendo firmemente que las clases comenzarán el 2 de marzo en Entre Ríos y ante eso debemos decir que el inicio depende exclusivamente de sus acciones, si de verdad está hablando seriamente, tiene que gestionar para que ello suceda, si no aparecen las soluciones para el reclamo docente, está resuelto el “NO INICIO del Ciclo Lectivo 2022 si el gobierno no recompone el salario”.



Si el Gobernador quisiera hablar seriamente del Inicio de clases el 2 de marzo, necesariamente tendría que estar convocando a Paritarias Salariales ahora, en forma urgente, sin perder tiempo, porque todos queremos iniciar las clases el 2 de marzo, y diría que los y las docentes queremos ese inicio con más fuerza que lo que pueda sentir el Gobernador.



Necesitamos un urgente inicio de Paritarias Salariales para discutir y resolver:



– Pérdida salarial del 2021, diferencia del 8,9%



– Pérdida salarial del 2020, diferencia del 16%



– Pérdida salarial de los primeros 4 años de gestión.



– Actualización salarial durante 2022, para no volver a perder salario ante la inflación.



Todo este reclamo se hace ante un importante crecimiento de la economía de la Provincia, el que ha sido informado por fuentes gubernamentales, la recaudación impositiva fue 73% superior al año anterior, por lo que vemos que recursos existen.



Quizás nos puedan decir que es mucho el reclamo y claro que es mucho, porque es mucho lo que hemos perdido, todo ese reclamo junto no significa aumento de sueldo, sino sólo significa recuperar el salario que tenía al comienzo de la gestión de Bordet, momento en el cual comenzó a seguir los mandatos nacionales del Macrismo, reducir el costo salarial, que significó reducir el sustento de las familias de los trabajadores, si pudo cumplir con el mandato de Macri, ahora es tiempo de cumplir con el reclamo de los trabajadores.



Todos estos temas tendrían que estar sobre la mesa y comenzarse a resolver, porque necesitamos que se resuelvan, porque nuestras familias han sufrido el empobrecimiento producido por su gestión de quita del salario a los trabajadores, que de igual forma se ha producido en el resto de trabajadores del Estado entrerriano.



Queremos el Inicio, pero antes queremos las soluciones a los problemas que nos generó, si no hay respuestas, NO INICIO del Ciclo Lectivo 2022 si el gobierno no recompone el salario.