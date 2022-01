Carta al diario La Nación

Abogado aclaró «inexactitudes» de publicación periodística sobre el Jury a Goyeneche.

Mediante una carta dirigida al periodista que redactó la publicación en el Diario La Nación, el abogado victoriense Carlos Guillermo Reggiardo – uno de los impulsores de la denuncia contra la procuradora adjunta de la provincia – efectuó aclaraciones sobre la misma y solicitó, de ser posible, se publique una nota aclaratoria en el matutino.

Sr. Periodista de Diario La Nación

Hernán Capiello

S___/________D

«Me dirijo a UD porque he leído en el prestigioso diario que comanda una serie de inexactitudes y errores jurídicos y facticos en torno al Jury que se le sigue a la Dra. Cecilia Goyeneche, ni más ni menos por haber encubierto a un socio en una causa donde se desviaron miles de millones de pesos en “CONTRATOS TRUCHOS” de la legislatura, apretar testigos, y el rol del marido en un estudio jurídico que comandaba su socio y que se dedicaba a hacer los monotributos truchos para el cobro de contratos.

La fiscal que debía investigar compartía no solo una sino dos propiedades con el director del estudio contable, uno de los dos estudios encargados de dar apariencia de verdadera a cientos de personas que figuraban como contratados sin ninguna contraprestación. En la denuncia que realice y que UD atribuye a motivaciones personales (no tengo ningún vínculo con Urribarri, tengo una extensa trayectoria militando en el antikirchnerismo local, de hecho fui apoderado del peronismo disidente en 2009) o políticas.

Para que entienda había contratos truchos del senado y de la cámara de diputados; los del senado los armaba un estudio contable que dirigía un señor de apellido Pérez, y los truchos de diputados un señor de apellido Opromolla, socio amigo y compadre de Bertozzi y Goyeneche (fiscal anticorrupción). Sus corresponsales entrerrianos quizás no le contaron que a Pérez se le secuestro su celular, se le dictó prisión preventiva, y a Opromolla no, es más y está en la causa un cadete que menciono al marido de Goyeneche en una testimonial fue apretado por la fiscal y allanado al día siguiente.

Lo del procurador García es más grave y tiene denuncias por tener el 70% de los fiscales de la provincia en calidad de suplentes o interinos, graves hechos de corrupción en la procuración, relaciones con la cámara de casación, vínculos con el poder y una variada y extensa cantidad de tropelías, que causan estupor cuando UD lo presenta como un hombre decente, y todo el poder que acumularon García y Goyeneche lo lograron durante los mandatos de Sergio Urribarri, y en esa época yo también los denunciaba.

No tengo ningún interés ni motivación en las causas de Urribarri más que se sepa la verdad, aunque entre nosotros un gobernador que ejecuto obra pública por miles de millones de pesos que lo juzguen por un pelotero y una estática, habla a las claras de un MPF que no juzga a poderosos sino a ex funcionarios, jamás se meten con el poder.

Finalmente, y aunque tengo poca expectativa que escriba una línea sobre mi aclaración, ya que percibo que no les interesa la verdad ya que su nota esta sesgada, y evidencia grosero desconocimiento del derecho procesal local, de la constitución ( si la lee se va a dar cuenta que Goyeneche no es fiscal anticorrupción, usurpo junto a García ese cargo), y una evidente mala fe, ya que no dice que a Goyeneche y Garcia, los denunciamos no por sus investigaciones (defectuosas y sesgadas) sino por encubrimientos y manejos espurios en el ámbito del Ministerio Publico Fiscal.-

Sin otro particular lo saludo ATTE

PD: La Jueza de feria Albornoz, quien ingreso en 2018 con casi 60 años de edad como Jueza Interina, sin antecedentes académicos, saco un amparo, que no resiste el menor análisis, porque no le dio intervención al Jurado de Enjuiciamiento, por lo que tarde o temprano esa nulidad marcara la suerte de esa aventura jurídica. Y un abogado en una suerte de acusador también es erróneo, es un colega, conjuez del Superior Tribunal de Justicia, que surge de una lista preexistente, nadie puso a nadie en comisión ni designo un acusador de manera personal.»