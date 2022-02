Declaraciones del senador Kueider

«Hace falta responsabilidad», dijo sobre el acuerdo con el FMI. Hay debate dentro del peronismo.

En diálogo con Perfil el senador del PJ-FdT Entre Ríos, Edgardo Turco Kueider anticipó que votará a favor del acuerdo con el FMI.

Buena noticia para el país el acuerdo logrado por el presidente @alferdez con el FMI, que nos permitirá seguir creciendo. pic.twitter.com/xfyl33CZfc — Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) January 28, 2022

«El costo de acordar con el Fondo existe, pagar va a tener un impacto en la economía, pero no acordar es un default. Mi pregunta es, si acordar con el fondo tiene un costo x en pesos, ¿cuál es el costo del no acuerdo? Nadie habla de eso. En términos sociales, políticos. Significa dólar que se dispara, devaluación de la moneda, inflación, perdida del salario de los trabajadores que ya les cuesta mucho cada mes, desocupación, miseria, inseguridad, hambre. Mayor impacto en la salud pública por más desocupación. Mayor atención social que también es plata. El costo del no acuerdo es muchísimo mayor».

Foto. archivo

Mientras tanto, también desde otros sectores del peronismo — FdT ya anunciaron sus disconformidades; el caso del diputado Máximo Kirchner renunciando a la presidencia del bloque peronista, fue el primero de una seguidilla: