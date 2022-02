En Santa Fe, Rogel participó de la cumbre radical

El dirigente de «Alternativa Radical» quiere colarse en la discusión previa a la Convención Nacional de la UCR con miras al 2023.

Rogel informó a la Agencia APF que en el encuentro de la Mesa del Comité Nacional de la UCR y de los bloques legislativos nacionales, analizó con distintos dirigentes “el futuro del radicalismo, su marcha y las expectativas políticas de cada distrito, particularmente del distrito Entre Ríos”.



Acompañado por la diputada, Sara Foletto, y el ex intendente de Bovril, Alfredo Blochinger, el dirigente se reunió con Gerardo Morales; el ex presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra; el senador nacional, Julio Martínez; el ex presidente del Comité Nacional y ex intendente de Santa Fe, Mario Barletta; y el ex diputado nacional y actual prosecretario de la Cámara de Senadores de la Nación, Juan Pedro Tunessi.