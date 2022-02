“Mi voto será serio y ajustado a derecho”

Declaraciones de la Dra. Verónica Mulone.

Verónica María Mulone es una de las dos integrantes titulares del Colegio de la Abogacía que deberá entender en el jury a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche por mal desempeño.

En declaraciones a la agencia APF indicó que aún no ha tomado contacto con el expediente del caso y anticipó que su voto será “serio, adecuado a derecho y a las pruebas que se produzcan”.

“Es un compromiso muy grande y un orgullo representar al Colegio de la Abogacía de la provincia”

“No he ocupado ningún tipo de cargo. He vivido siempre de mi profesión desde que me recibí”.









Junto a Mulone, el Colegio nominó al ex senador justicialista Luis Leissa. El actual dirigente de Juntos por Entre Ríos tiene comprometida su participación efectiva en el proceso debido a un posible prejuzgamiento realizado a través de declaraciones periodísticas efectuadas antes de ser nombrado miembro del Jurado de Enjuiciamiento.



Completan la lista como suplentes Gonzalo García Garro y María Fernanda Miotti.