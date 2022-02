Concierto de Carolina Velázquez

La guitarrista se presenta en la Paz con el auspicio del INAMU.

D. M. F.

Este fin de semana se presentan en el Centro Cultural Cabayú Cuatiá, la guitarrista Carolina Velázquez y el pianista Horacio Medina.

Con entrada libre y gratuita, el evento musical es auspiciado por el Instituto Nacional de la Música — INAMU. En esta ocasión se solicita un alimento no perecedero que será destinado al merendero comunitario «Los Toldos» de la ciudad de La Paz.

BREVE CHARLA

¿Podés comentarnos qué sentís al tocar en vivo?



Tocar en vivo es quizás uno de los mayores desafíos del intérprete de un instrumento, ya que en ese momento se fragua todo lo que se ha venido trabajando a lo largo de los días en los que uno ha ido preparando el repertorio. Siempre es emocionante y a la vez tiene un peso muy grande ya que por lo general queremos dar lo mejor y poder lograr que se establezca una comunicación “silenciosa” con el oyente….en ese silencio que reina en la sala de concierto hay un sinnúmero de percepciones y complicidades entre el músico y quien escucha…sensaciones indescriptibles, muy personales y que incluso nos pueden hacer viajar en el tiempo. El cuerpo y el espíritu del oyente (e incluso el del músico) se ven estremecidos por las vibraciones, eso siempre es fuerte y de algún modo nos impacta a ambos anímicamente.



¿Hace cuánto tiempo que hiciste el último concierto en La Paz… dónde fue?



La última vez que toqué en La Paz fue en enero del 2021, en el Hogar del Niño. Fue un hermoso momento compartido con los niños y las niñas a los que les hice escuchar un cuento musical, en el que fui relatando una historia y musicalizando las diferentes escenas con piezas cortas para guitarra.



¿En este último tiempo has hecho recitales en otros lugares?



No muchos, la actividad recién ahora está retomando algo de movimiento. En el 2021 pude participar en el ciclo Doble Horizonte que se llevó adelante en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Junto a la artista plástica Carla Brugo ofrecimos un recital donde confluyeron mis composiciones y también las de otros compositores argentinos y sus dibujos, realizados en una pantalla gigante en vivo.



¿Qué autores o discos estás escuchando en guitarra contemporánea?



Últimamente estoy escuchando “Road to the Sun” un disco muy reciente con composiciones de Pat Metheny. También he estado escuchando otro trabajo nuevo titulado “Austro” de un guitarrista colombiano llamado José Luis Gallo Arias y desde hace unas semanas he retomado la escucha de un disco que ya tiene unos años pero que siempre me cautiva: “Unconscious in Brazil” de Dusan Bogdanovic, compositor al que admiro.



¿Qué es el INAMU y qué rol juega en la presentación del sábado en el Centro Cultural Cabayú Cuatiá?



El INAMU es el Instituto Nacional de la Música, entidad autárquica que brinda apoyo y difusión a todos los músicos, como así también capacitaciones y fomentos para diferentes proyectos. El recital del sábado forma parte de un ciclo llamado Circuito Cultural Social que tiene como objetivo llevar la música a diferentes rincones del país, especialmente a lugares con escaso acceso a los bienes culturales ya sea por su ubicación geográfica u otras razones. Estos conciertos buscan acercar la música a la gente y son de entrada libre y gratuita. En esta oportunidad se solicitará un alimento no perecedero para que pueda servir de colaboración en la tarea que viene sosteniendo el Merendero del Barrio “Los Toldos”. Esperamos junto a Horacio Medina poder aportar desde nuestro oficio de músicos nuestro granito de arena a esta labor y realizar una devolución a la sociedad por el apoyo que hemos recibido por parte del Instituto. Agradecemos a la Cooperativa Cultural Cabayu Cuatiá por brindarnos el espacio y esperamos que este tipo de actividades cobren fuerza y continuidad en esta nueva etapa que se abre con la reapertura del nuevo espacio.