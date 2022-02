Cine de Harold Lloyd con piano en vivo

Horacio Medina se presenta en la Paz con el auspicio del INAMU.

Este fin de semana se presentan en el Centro Cultural Cabayú Cuatiá, la guitarrista Carolina Velázquez y el pianista Horacio Medina.

Con entrada libre y gratuita, el evento musical es auspiciado por el Instituto Nacional de la Música — INAMU. En esta ocasión se solicita un alimento no perecedero que será destinado al merendero comunitario «Los Toldos» de la ciudad de La Paz.

BREVE CHARLA

¿Podés comentarnos qué sentís al tocar en vivo?

Al tocar en vivo se sienten diferentes cosas, cuando salís al escenario hay una cierta preocupación y adrenalina, en especial cuando tocás solo, que toda la responsabilidad de lo que suena está a tu cargo.

Luego uno va haciendo una evaluación de como está saliendo lo que va tocando y más tarde llega la tranquilidad y el disfrute.

¿Hace cuánto tiempo que hiciste el último concierto en La Paz… dónde fue?

El último recital en vivo fue en 2019 en el marco del festival Galas del rio, junto a Laura Vargas y José Luis Berales. En esa oportunidad hicimos un puñado de canciones latinoamericanas y lo disfrutamos mucho.

¿Qué autores o discos estás escuchando en jazz?

Más que escuchar discos específicos de Jazz estoy viendo gente que toca jazz en diversos estilos y lo expone en videos tutoriales en redes virtuales. Digamos que me gusta elegir un standard de Jazz y escuchar todas las versiones posibles de esa canción para conocer los estilos e identificarse o no con ellos. De Argentina me gusta escuchar a Manuel Fraga, un maestro que toca y enseña cualquiera de las subdivisiones de estilos dentro del jazz.

Vimos que hace poco hiciste un viaje a las sierras de Córdoba a un estudio de grabación: ¿podés conmentarnos algo sobre la experiencia?

El viaje a Córdoba, en Traslasierra se consolidó este año, pero el estudio de grabación Sonoramica lo visité el año pasado. Vi que grupos famosos de Buenos Aires iban a grabar allí como Las Pelotas, Catupecu Machu, entre otros y empecé a visitar su página de FB. Cuando vi que tenía un piano de cola entera, me contacté con el dueño, Sebastián y le pedí permiso para ir a probarlo y, no solamente me enamoré del piano sino que además el lugar serrano me pareció un paraíso. Por suerte pude ir a grabar 5 audiovisuales , 4 Ragtimes y un tema de mi autoría, que en este momento se encuentra en masterización.

¿Qué podes contarnos de Harold Lloyd?

Harold Lloyd fue un comediante del cine mudo estadounidense y uno de los más exitosos, perteneciente a un puñado de cineastas de ese tipo como Charles Chaplin, Buster Keaton, Los hermanos Marx, entre otros, que sirvieron como influencia para los siguientes años del Cine. Elegí este autor para hacer mi espectáculo porque me pareció bueno exponerlo, dado que los otros actores que nombré me parece que fueron más difundidos.