CGT: encuentro de Delegaciones Regionales

Indica Radio Gráfica que eeste 24 de febrero se realizó el Segundo Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de CGT en el predio recreativo del sindicato del gremio de la carne de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Participaron delegaciones regionales de CGT y organizaciones sindicales de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Corrientes. Se dio, además, la presencia de dirigentes nacionales de la Corriente Federal de los Trabajadores.

Hugo Retamar, SATSAID y CGT Regional Villaguay

Que este encuentro sirva para consensuar un programa que se pueda llevar a la CGT, lo podamos debatir para que le llegue al Gobierno Nacional, porque nosotros no somos opositores de nadie, al contrario, somos parte del Frente de Todos y esa es la mejor herramienta política que tenemos los argentinos para revalorizar y para que los trabajadores tengamos allí voz y voto y podamos empujar en conjunto la refundación de la República Argentina.

Compartimos documento con las conclusiones del encuentro de Delegaciones Regionales de CGT que se realizó en Entre Ríos el pasado 24 de febrero.

Héctor Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense, Corriente Federal de Trabajadores

Una de las primeras medidas del peronismo fue nacionalizar los depósitos bancarios. No será eso hoy ¡Bueno! No será, pero no podemos seguir con una ley de entidades financieras de la Dictadura en donde los bancos hacen negocios con la Lelic y las pymes no tienen crédito para poder renovar una máquina, recuperar la industria y ponernos a tono. No solo para levantar la producción interna sino también para exportar. La Argentina tiene un mercado para exportar manufactura a pesar de que ellos quieran hacernos creer que somos un país que lo único que podemos hacer es exportar productos primarios.

Todo eso está encerrado en estos encuentros. Yo siento eso. Siento que nosotros, los que tenemos conciencia, que la cosa pasa por ahí. De los que no tenemos ningún sectarismo, porque nos podemos sentar con todos los compañeros cuando quieran debatir propuestas e ideas. No para la rosca política o para ver si entran acá, allá o se meten en este puesto.

El desafío es enorme ¿Somos conscientes de eso? Si no potenciamos esta idea, esta propuesta, estamos al borde nuevamente de retroceder. Y sabemos lo que es retroceder, lo que nos hicieron en 4 años de daño. Tenemos que impedir eso, y tenemos poco tiempo.

En estos encuentros tienen que salir las propuestas concretas. Como empezaron a salir en San Lorenzo, como se tienen que reforzar hoy acá.

Y llevémosla a todo el país, a todas las organizaciones del interior. Si hay demasiada burocracia arriba, empujemos desde abajo. Porque desde abajo salieron las grandes movidas de la historia. Desde abajo salió el Cordobazo, el Rosariazo y todo lo que el movimiento obrero generó. Desde abajo también tendrá que salir, para que lo tomen nuestros dirigentes a nivel nacional y podamos reivindicar realmente nuestra historia. Celebrar fechas como esta, pero saber que tenemos un camino, un rumbo que fue lo que sigue el origen de nuestro movimiento. Ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo y esta jornada va a aportar en esa dirección.

PUNTOS DE COINCIDENCIA

Que la deuda externa contraída de manera ilegítima con el FMI por el gobierno de Macri con el único objetivo de acentuar la dependencia nacional y precarizar las condiciones de vida del pueblo, la paguen sus mentores y cómplices, que se beneficiaron especulando y fugando capitales.

Que el Estado Nacional, con el respaldo incondicional de las trabajadoras y trabajadores organizados adopte con firmeza todas las medidas que sean necesarias para poner límite a la acción monopólica y oligopólica de quienes solo piensan en sus negocios, a través de la exportación ilimitada de materia prima o explotando su posición dominante en el mercado interno, para formar precios que alimentan la inflación de manera imparable, pulverizando los ingresos de las familias argentinas y condenando a la pobreza a millones de compatriotas.

Que el Estado recupere el control absoluto del comercio exterior, hoy manejado por multinacionales que usufructúan las inmensas riquezas de nuestro territorio, lo que demanda la reapropiación de manera efectiva del Río Paraná y de los puertos costeros, reconstrucción de la marina mercante y puesta en marcha de todos los mecanismos necesarios para direccionar el fruto de esa riqueza hacia el desarrollo científico y tecnológico que nos permita recuperar nuestra posición de país industrial capaz de generar millones de puestos de trabajo.

Que el sistema financiero vuelva a ser un servicio público y no especulativo, con créditos orientados a la producción; que el Estado nacional, a través de los organismos oficiales pertinentes combata con decisión patriótica las maniobras de evasión, elusión impositiva y fuga hacia los paraísos fiscales que practican mediante perversos mecanismos los grandes grupos económicos, lo que impide el desarrollo nacional y una justa redistribución de la riqueza.

Concepción del Uruguay, 24 de febrero de 2022

Sindicatos nacionales y regionales de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires presentes en el Encuentro: CGT Regional Villaguay, CGT Regional Gualeguaychù, CGT Regional Gualeguay. CGT Regional Concepción del Uruguay, CGT Regional Colòn, CGT Regional San Lorenzo, CGT Regional General Obligado, Regional Villa Marìa de CGT, Regional Bell Ville, CGT Regional Oeste, CGT Lomas de Zamora, CGT Regional Zàrate-Campana.

Sindicato Argentino de Televisión Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA); Federación Gráfica Bonaerense (FGB); Sindicatos de Choferes de Camiones; Unión Docentes Argentinos (UDA); Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC), Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM); Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC); Asociación Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER), Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines (SUTEP), Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), Asociación Bancaria, Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sindicato de Luz y Fuerza, Sindicato de Canillitas, Sindicato Personal de Vialidad Nacional, Sindicato del Personal de la Industria de la Carne, Cooperativas Federadas de Trabajo del Sur de Córdoba (CFT), Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA), Asociación del Personal Superior de Empleados de Energía (APSEE), Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Federación Universitaria de Río IV (FURC). También participaron compañeros y compañeras de la Mesa Sindical de Concordia y de Paraná, y la Multisectorial de Concordia.