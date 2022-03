Declaraciones de Emilio Castrillón

Para Castrillón, la ley de lemas sería “beneficiosa” para el PJ. AUDIO

El ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dialogó con Radio La Voz y opinó sobre los dichos del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, respecto a que la ley electoral provincial – conocida como Ley Castrillón – ‘que sirvió para ganar elecciones, hoy nos garantiza perder en 2023’. “Que la ley de lemas es beneficiosa para el peronismo, no me cabe ninguna duda, porque fue la que sirvió en Santa Fe, para ganar por años”, no dudó en afirmar.

Para el ex vocal paceño “hablan, sin estudiar la leyes porque, la ley de Entre Ríos, es prácticamente igual a la de Santa Fe y a la Nacional, con la diferencia que no le pusieron el nombre de Castrillón pero, como existe una ‘drogadependencia’ del Gobierno nacional, no creo que se animen a poner una ley de lemas, porque perderían el 70 por ciento de los acomodados sin votos que están, de eso, estoy seguro”.

“Por otro lado, no se si sería conveniente el sistema porque, si hablamos de ley de lemas, ya no se va a poder presentar ‘Juntos’ – como alianza electoral – se va a tener que presentar, por un lado, el radicalismo y por el otro, el PRO”, sostuvo Emilio Castrillón .

“Desde la visión del peronismo, la decisión es si le tenemos que chupar las medias al Gobierno nacional o no porque, si se le tenemos que chupar las medias obligados, no se hable más, ya sabemos que en mayo tiene que haber PASO, por la sencilla razón de que no podemos desdoblar y, si cambias la ley, no podes hacerlas junto con las nacionales porque la Nación no va a derogar las primarias”.

“Lo cierto es que van a jugar con la ‘Ley Castrillón’ porque no se animan a derogarla”, disparó.

“Los nuevos, de ‘Juntos por el Cambio’, no saben nada de política y los nuestros, quieren seguir viviendo de la política hasta jubilarse y un poquito más, sin tener los votos necesarios, por lo tanto, les conviene este sistema”, agregó.

Seguidamente, afirmó que cree en el compromiso del gobernador Bordet de que “va a dejar que haya PASO, que vayan todos juntos y que jueguen. En la provincia, dentro del peronismo, por lo menos habrá dos listas, entonces, planteamos que el peronismo tiene que empezar de abajo hacia arriba, de tal manera de recuperar pero, sin echar culpas”.

Según entendió, el Partido Justicialista “está pagando las consecuencias de haber dejado el manejo del poder político, a gente que nunca manejo el poder político y lo hace desde la soberbia, desde la estatura de haber sido adalid de (Jorge Pedro) Busti o, en algún momento, juez del Poder Judicial. Alguna vez lo declaré, el problema que tenían conmigo no era la ensalada de frutas, era que no la quise votar a Susana Medina y que me apretó la ministra (de Gobierno) Rosario Romero. Todo lo que yo dije, fue así y aparecen las pruebas hoy”, remarcó.

Respecto al anuncio del gobernador de avanzar en la modificación del Código Procesal Penal de la provincia, el ex diputado y senador provincial recordó que “cuando se empezó a aplicar en septiembre de 2009 en Concordia, ya se planteó, o sea, miremos el atraso que tenemos, por que – se preguntó – porque Bordet es contador y a los otros, les importó un pito. El único que sabía de las falencias y lo que había que hacer, era (el vocal Daniel Omar) Carubia, lo otro, lo compramos afuera en un paquete armado pero, era un sistema, junto con la Ley de Ministerio Público, que creaba superpoderes para que te superpersigan o te superpremien”.

“El problema penal lo dejaron escapar por ineptitud de la conducción gubernativa del Ejecutivo, en consonancia con la Procuración, de otra forma, no se hubiese escapado así este sistema tampoco”, añadió.

Sobre la situación de la suspendida procuradora adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, Castrillón manifestó: “No la conozco, no hablé nunca en mi vida, gracias a Dios, esa gente aparecía, políticamente, del otro lado. Yo soy peronista, en el Poder Judicial no podía hacer política pero, siempre dije que era peronista, es más, no cancelé mi afiliación, la suspendí porque soy peronista”.

“Creo que un juez, es sancionado y debe ser sancionado y responsable si no se excusa cuando se tiene que excusarse, y si tenes que excusarte, es una obligación legal y así está en la orgánica del Poder Judicial, porque perdes total objetividad y, si mintió, mintió. Se ve que algo tiene esa mentira, si no, no hubiese reaccionado tan mal – prosiguió el ex vocal del STJ – reaccionó a lo Castrillón esta chica, lo cual, muestra un desequilibrio total”.