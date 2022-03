Piaggio le puso «paños fríos» a su candidatura a gobernador

«Hoy no es un tema prioritario», afirmó.

El intendente Martín Piaggio habló de sus posibilidades de encabezar una propuesta a nivel provincial en el 2023.

Indica diario El Día de Gualeguaychú que si bien aun no se ha confirmado oficialmente, ya es un secreto a voces que las elecciones en Entre Ríos se adelantarán para abril y junio del 2023; entonces los tiempos empiezan a acortarse.

Sin embargo, por primera vez el intendente Martín Piaggio optó por contar las razones que dificultarían su candidatura a gobernador.

Si bien en otras oportunidades también manifestó, como lo hizo este viernes en Radio Cero, que “hoy no es un tema prioritario en lo personal”, esta vez también marcó uno de los motivos que serían un escollo si decide presentarse a competir encabezando una interna en el PJ. “Encarar una campaña electoral cuando llegue el momento lo veo muy difícil, no tengo plata para eso, si ocurre lo tendríamos que hacer desde la plena austeridad, como cuándo me tocó hacerlo en Gualeguaychú en el 2015”, planteó Piaggio.

De esta manera, el intendente puso paños fríos a su candidatura de cara a 2023. Igualmente, comentó que ya han ido construyendo lazos en distintas localidades de Entre Ríos. “Lo que hemos hecho hace bastante tiempo es compartir nuestras experiencias con gente de la provincia, nutrir de cómo nos ha ido en los desafíos que hemos emprendido, y también nutrirnmos nosotros de sus realidades”.

Además, el presidente municipal reveló que habla sobre el 2023 con Enrique Cresto, uno de los nombres que también suena como candidato, aunque golpeado por la derrota del año pasado con Frigerio: “Hablo mucho con él, nosotros tenemos puntos de vista muy cercanos, estamos de acuerdo en darle más participación a las generaciones que se van sumando, de romper un poco el eje de poder de Concordia-Paraná, está pendiente un federalismo dentro de la provincia”.