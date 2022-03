Comunicado de la Mesa Agroalimentaria Argentina sobre la industria sojera

Defienden la suba de 2% en retenciones de exportación y aclaran que impacta sobre la «industria sojera principalmente controlada por grandes empresas».

COMUNICADO DE LA MAA POR EL CIERRE DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SOJA





👉🏽 El Gobierno suspendió las exportaciones de aceite y harina de soja, como medida previa a la suba de retenciones para los derivados de la oleaginosa. El objetivo es igualar la tributación del poroto de soja, tiene una alícuota del 33%, con la de los subproductos, que hasta hoy pagan 31%.



👉🏽 Esta suba no impacta directamente sobre los números del productor, sino sobre la industria sojera, principalmente controlada por grandes empresas.



❌ Durante el gobierno de Macri se tomó la misma medida, al eliminar el diferencial de retenciones, y aunque en aquel momento fue bien recibida por el campo concentrado, hoy la critican.



❌ En los últimos años los aumentos de los precios de alquileres de campos y de los fertilizantes contribuyen a la concentración de la tierra y al aumento de las ganancias de las empresas transnacionales, por eso insistimos en la necesidad de pensar un esquema con segmentaciones: quien más tiene que más pague.



✊🏾 Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina vemos con buenos ojos estas nuevas medidas, con las que el Gobierno podría recaudar unos U$S 400 millones en 2022, pero nos preguntamos: ¿en qué se invertirá esta nueva recaudación?



👉🏽 Estos fondos no pueden destinarse para reducir el déficit fiscal, sino que deberían ir a los fideicomisos que permitan abaratar la canasta alimentaria y a créditos para que cooperativas y pequeñxs productorxs puedan seguir garantizando un alimento sano, seguro y soberano.



👉🏽 Necesitamos y exigimos políticas de fondo que permitan desarrollar a nuestro sector, el que abastece de alimentos a nuestro país, y el que permitiría que el pueblo deje de pasar hambre y pueda acceder a una alimentación sana.



