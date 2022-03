Jury: nuevamente rechazan planteos de Goyeneche

Los planteos de la Procuradora Adjunta fueron sobre la integración del Jurado y contra el fiscal.

Por mayoría, el Jurado de Enjuiciamiento — JdE — de la provincia rechazó el pedido de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche de apartar a la vocal del Superior Tribunal de Justicia Gisela Schumacher del cuerpo que la juzgará y también la posibilidad de rever la decisión de avalar la designación de un fiscal ad – hoc para que la acuse durante las audiencias, según la información a la que tuvo acceso APFDigital.

La decisión del Jurado de Enjuiciamiento se tomó el pasado 21 de marzo. En cuanto al planteo de la procuradora adjunta para correr del cuerpo a la vocal del STJ Gisela Schumacher, el Jurado declaró “objetivamente improponible” ante sí el pedido. El argumento es que el órgano de juzgamiento de funcionarios judiciales no es autoridad de nombramiento de sus miembros, ni recibe de ellos su juramento al integrarse.



La legislación vigente establece que la designación de los miembros del STJ en el Jurado se haga por sorteo entre sus miembros. Schumacher, cuyo pliego está siendo tratado en el Senado, fue nombrada por el Superior en una vocalía vacante y su nombre entró, por tanto, en el sorteo.



Cumplido este paso, el Jurado de Enjuiciamiento “sólo recibe la comunicación oficial de quiénes son los integrantes del Superior Tribunal de Justicia que se desempeñarán como Jurados y su constitución se materializa previo juramento constitucional ante la Presidencia del H. Senado de la Provincia”, indica el resolutorio al que accedió la Agencia APF.



El JdE también decidió declarar inadmisible el recurso de reposición y nulidad que Goyeneche presentó contra una decisión del mismo Jurado en la que se convalidaba la designación del abogado Gastón Justet como fiscal ad hoc en la causa en la que la Procuradora Adjunta será juzgada por mal desempeño de sus funciones en la causa “Contratos”.



“La Ley N° 9283 no prevé recurso alguno de nulidad contra las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento y tampoco lo contempla la normativa supletoria del Código Procesal Penal (art. 41, ley cit.) resultando inadmisible ese planteo recursivo intentado por la Dra. Goyeneche”, estableció el voto de la mayoría del JdE al que adhirieron los vocales del STJ Daniel Carubia y Juan Ramón Smaldone y el senador provincial Armando Gay.



A la misma conclusión, pero con otros argumentos, llegaron los representantes del Colegio de la Abogacía, Verónica Mulone (presidenta del Jurado) y Gonzalo García Garro. El diputado Gustavo Zavallo no votó.