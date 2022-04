Declaraciones de Castrillón

El “Quete” habló de política, del poder judicial, de actualidad.

El ex presidente del Superior Tribunal de Justicia — STJ — de la provincia de Entre Ríos tuvo una semana muy activa en medios paceños y redes virtuales, donde no esquivo ninguna definición. El “Quete” habló de política, del poder judicial, de actualidad, e incluso habló de un tema local con la cooperativa eléctrica donde se ha puesto al frente de un reclamo de las partes.

POLÍTICA

Sobre el justicialismo dijo “La Ley que tiene la provincia de Entre Ríos, Castrillón, no le sirve al justicialismo porque permite la manipulación de quien detenta los fondos públicos para poder facilitar a la campaña, aportar a la campaña o hacer la obra en tiempo de campaña. Lo que te están planteando los otros sectores es que haya internas con posibilidad de ser elegido o no Y espeto “esto demuestra que no elijen también sino deberían ganar sus elegidos en su departamento, bajando los medios provinciales, los legisladores puestos a dedeo deberían ganar y no perder”, “Estamos en inferioridad de condiciones, y eso es lo que pasa, las leyes no son ni buenas ni malas, quien la aplica termina haciéndolas nocivas” afirmo con la franqueza que lo caracteriza.

“Cuando se hizo la ley había dos partidos, después hicieron 400, frente del frente del frente” la ultima vez que estuve había 64 vecinales”, “la solución seria volver a fortalecer los partidos políticos, fíjate los partidos grandes hace cuanto que no tienen elecciones, prorrogan mandatos, hay un abandono total del partido”, “están mal prorrogados los mandatos porque los prorrogaron cuando estaban vencidos”, y “Bordet no llama a elecciones, que le calienta regularizar el partido si el partido es el, siempre fue la discusión si el gobernador debe presidir el partido” , “no van a modificar ni la ley ni el partido van a hacer una lista lo mejor posible, y si no cambia quedaran sus diputados” entre otras definiciones del dirigente paceño.

POLÍTICA Y JUSTICIA

Castrillón también se pregunta por qué Santiago Alfieri que investigo las 20 cuadras de Santa Elena, nunca investigo las 20 cuadras de La Paz, que no fueron 27 como en Santa Elena, fueron 20 y están destrozadas, pero nunca quisieron investigar porque la parrilla era para Rossi”

“En el departamento La Paz se busca por todos los medios como debilitarlo al único punto donde el justicialismo es Gobierno, sacando San Gustavo, porque sacando de la cancha a Rossi, se termina el problema”; “hay gente que si no es el no le importa como salga el club, somos los menos los que nos importa como salga el club” afirmo en Radio 100.5 de la ciudad de LA Paz.

“En cuanto a Rossi fíjate que la semana pasada los empresarios fueron beneficiados con una probation en la causa de asfalto, e incluso se dice que no hubo daño al estado, si no hubo daño mal podría ser responsable Rossi de un daño que no hubo y de mínima le correspondería el mismo tratamiento que a los empresarios” Si bien hay un artículo del código penal que veda a los funcionarios, su rol de funcionario seria irrelevante porque no hay daño al estado, si el hecho no resulto dañoso y se ejecutaron las garantías, sería un desgaste innecesario perseguirlo por daño, Y fíjate que los peritajes que hizo el perito de la procuración” afirmo en el mismo medio paceño.

Sobre su remplazante en el STJER afirmo que Schumacher que no sabe civil Y comercial fue empleada de fiscalía, juez de paz suplente, y de ahí eyectada previamente a dedo a la cámara contencioso y la política hizo la hiciera mi sucesora” .

Finalmente ha sido muy critico en redes sociales de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien rápidamente después de la condena a Urribarri salió a adjudicarse la condena, “Que tiene que ver dos fiscales que no era ella? P los dos fiscales intervinientes que no eran de la fiscalía anticorrupción en pantallas de los selectivos perseguidores de funcionarios y los contratos que los firmaron los que se repartieron, con lo que se quedaron ameritaba calificar de mala praxis o direccionamiento del poder persecutorio a perejiles excepcionando socios amigos y otros vínculos, Dejen de mentir” comentó ante publicaciones de colegas de Cecilia Goyeneche que querían capitalizar la condena a Urribarri.

“La Doctora Goyeneche es maligna y constituyo una dupla perfecta de seleccione persecutoria con el Dr. García, usando todo el funcionario de cuarta de Montiel a cargo de violencia que es mas violento y oligarca que todos. La ministra de gobierno, La asociación de magistrados con quienes arreglaron las vocalías de la Dra. Morales y el ascenso de la esposa del autor no perseguido del abuso de la sobrina, de la presidenta de la adalid de las mujeres que defendían su pareja ante la atracción física de un familiar cercano…” espetó sin rodeos en la red social Facebook.