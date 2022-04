La Paz: impugnación en el HCD

El bloque del peronismo puso la lupa sobre la reciente recategorización del personal municipal y nuevos nombramientos.

Según el reclamo — al que tuvo acceso LA NOTA DIGITAL — las y los ediles del PJ indican que «se contradice lo que indica el Estatuto municipal».

«Los concejales, abajo firmantes, miembros del Bloque Frente CREER ENTRE RIOS, nos dirigimos a Ud. Y por su intermedio a quien corresponda, en respuesta a la determinación que tomara la Junta de Admisión Calificación y Disciplina cuya acta resolutoria fuera firmada con fecha miércoles 13 de abril del corriente. Consideramos que esta resolución violenta no solo la moral de los empleados municipales de carrera, sino que tampoco respetan las normas establecidas pues nuestro representante dentro de la Junta no fue informado acerca de uno de los temas a tratar en tiempo y en forma ya que la entrega de documentación acerca del punto nº 3 a tratar (Recategorización del personal municipal de planta permanente y nombramientos para el ingreso a la planta permanente de la municipalidad de La Paz), fue expedida y presentada a la junta en el momento y sobre el mismo se votó la determinación de la junta sobre ese tema puntual ignorando completamente la sugerencia del concejal Álvaro Castrillón de programar una nueva fecha de reunión a fin de estudiar la nueva documentación presentada en ese momento con listas de nombramientos y recategorizaciones. Así mismo, y teniendo en cuenta las ordenanzas 547/00 y su modificatoria 557-00 en sus artículos nº 3 y nº 4 consideramos errónea la interpretación al incorporar como personal de planta permanente asignando categoría 1 a la actual Directora de Rentas municipal Cristina Matilde Pons DNI: 27.833.153, POR CONSIDERAR QUE, si se encuentra abarcada dentro de las excepciones del articulo nº 3 la misma no podría ser nombrada como personal de planta por no encontrarse enmarcada dentro de estatuto de empleados municipales; así mismo si el ingreso a planta permanente de hiciera siguiendo los parámetros bajo tratamiento de la agente como empleado municipal, debiera respetarse el articulo nº 5 de la ordenanza antes mencionada ingresando en la categoría correspondiente. Entendemos que el hecho de encontrarse bajo el cargo de Director de Rentas Municipal, y que el mencionado cargo sea asignado bajo la renumeración de la categoría Nº 1 NO ES EXCUSA para que el agente sea asignado con tal categoría pues solo es un marco referencial para que dicho agente, mientras se encuentre en funciones en dicho cargo cobre la “diferencia de categoría” para, una vez abandonado el cargo recupere su renumeración de origen ya que el mencionado cargo no es “vitalicio”. También es necesario objetar el ingreso a planta permanente con categoría Nº 5 de la agente Duarte, Luciana Carla DNI: 17.711.791 POR CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRA EXCLUIDA POR RAZONES DE EDAD, mencionados en el inc. B del art. Nº 6 del estatuto de empleados municipales y también por considerar que no se cumple con los requisitos del Art. nº 5 párrafo de agrupamiento profesional que solo permite el ingreso con categoría 5 de profesionales cuyo título se obtengan con planes de estudio que demanden cinco o más años regulares, el ingreso se operará en la categoría 05 concluyendo en la 01…

Es necesario también reconsiderar recategorizaciones en Categorías 3, 2 y 1 por considerar que hay gentes que no cumplen con los requisitos necesarios para obtener acceso a dichas categorías.

En el caso de ignorar o hacer caso omiso a la presente nota nuestro bloque se reserva el derecho de iniciar las acciones administrativas y recurrir a un proceso administrativo de ser necesario.»