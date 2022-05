D. M. F.

Breve charla con el coordinador de los Ciclos de Cine en el Centro Cultural «Cabayú Cuatiá».

Prosigue el Ciclo «Almodóvar» y LA NOTA DIGITAL se comunicó con el coordinador del área, Alexis Méndez Ríos.

-¿Podés comentarnos cómo organizaste estos ciclos de cine?

-Los ciclos están ideados a principio del 2019. La intención es poder brindarle a la comunidad un espacio donde se pueda visualizar y aprender del cine.

En ese momento los ciclos de cine duraban un mes y se proyectaban películas un vez por semana. La elección de los filmes era y es a raíz de temáticas, que pueden ser un autor, la cinematografía de un país o región, géneros, como también alegóricas a fechas especiales.

Este año están pensados en cinematografías de lugares y de directores de cine, enfocados en conocer las características de estas formas de hacer cine.





-¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este tipo de emprendimientos?

-La ciudad de La Paz no cuenta con cines comerciales en funcionamiento, por lo tanto no tiene la experiencia ni la costumbre del ritual de ir al cine. Este espacio viene, de alguna manera, a acercar a la ciudadanía con esta experiencia de ver películas en pantalla grande y un sonido acorde. A eso se le agrega la introducción a la película donde se explica por qué fue elegida y vale la pena verla, y así brindar un contexto que facilite su visionado y su disfrute.

Como debilidad podríamos apuntar, que por las mismas razones, al espectador le cuesta acercarse a estas actividades. No es una tarea sencilla programar en función de lo que espera el espectador, así que nos enfrentamos a la misión de generar el espacio de visibilización audiovisual y también de atraer al espectador que opte por esta actividad.



-¿Cómo seguir apostando al cine compitiendo con las plataformas de películas por internet?

-Considero que se sigue apostando a la forma convencional de ver cine, porque si bien las plataformas nos permiten experimentar el cine desde la comodidad de nuestro hogar, son dos experiencias totalmente diferentes. Ir al cine significa emprender un plan de salida, disponerse de otro modo al espectáculo, y compartir junto a otras personas la experiencia. Son dos modos diferentes, que uno tiene la opción de elegir, dependiendo de sus intereses y de las posibilidades que su entorno le permita.

Por estas razones no considero que el cine convencional desaparezca, pero si es una realidad que si se lo encara al cine convencional como un negocio, ya no va a tener el mismo rédito que tenía hace décadas atrás, y por ende es posible que muchos de ellos desaparezcan.

En nuestro caso, la experiencia de cine se da en un centro cultural, que también tiene un buffet y uno se puede sentar en mesas con amigos, familia o en solitario. Ver una película en el «Cabayú Cuatiá» tiene un plus, en comparación de verla en un cine convencional.







-¿Podés darnos un pantallazo sobre la película que proyectarán este domingo?

-La película que se proyectará este domingo 8 de mayo es «Dolor y Gloria» de Pedro Almodóvar. Esta película cierra el Ciclo Almovódar, donde nos introducimos al cine de este director español. La película que nos reúne es una historia ficticia, pero que toma muchos elementos de la biografía del director. La historia se plasma en un momento de quiebre emocional de un director de cine que no sabe si podrá seguir trabajando de «hacer películas», y en este proceso hace una revisión de su infancia y adolescencia, tratando de alguna manera de encontrar razones o de darle sentido a lo que hace.

Ésta cuenta con la participación de un elenco fuera de serie: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Cecilia Roth, entre otros.