Aparece el Monte Nativo en la agenda ambiental

Convocan a profesionales para integrar un equipo técnico provincial.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Producción de la Provincia convoca a profesionales para formar parte del equipo técnico del Área Bosque Nativo, con el fin de llevar adelante la ejecución de Planes de Bosques de la Convocatoria 2022.

Indica la Agencia APF que en el marco de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos y la Ley Provincial 10.284 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como autoridad local de aplicación de la ley, seleccionará cuatro profesionales -Ingenieros /as Forestales y/o Agrónomos/ as- calificados/as para conformar un equipo técnico en territorio, con el fin de fortalecer el área pertinente.



Los interesados en postularse a esta convocatoria, realizada a través del Colegio de Profesionales de la Agronomía (Copaer), deberán cumplir con los siguientes requisitos:



– Estar matriculados en el Copaer.



– Haber participado de alguna instancia de capacitación realizada en el marco de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos y/o la Ley Provincial 10.284 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Entre Ríos -no excluyente-.



– Residir preferente en zonas del centro norte de la provincia.





El secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet detalló: “Pretendemos que el equipo técnico de territorio que formemos, pueda representar y difundir la herramienta en el territorio y lograr un vínculo directo con los productores y los profesionales asesores de estos productores”.



Destacó que “la idea es que puedan asistirlos en cada instancia del proyecto, desde la formulación y durante la ejecución; articular demandas territoriales con la autoridad local de aplicación; control y fiscalización de la ley nacional y provincial de conservación y manejo de los bosques nativos; monitorear e informar los avances de proyectos; constatar el cumplimiento de los Planes Operativos Anuales — POA — y finalmente extender certificados de obra”.



La fecha límite para presentar currículum vitae es el viernes 13 de mayo y se deberán enviar a los siguientes correos electrónicos: secretariadeagriculturaer@gmail.com y privada.agriculturaer@gmail.com.