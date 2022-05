Proponen conformar nuevas Comisiones de «suplentes» en comedores estatales

Desde el sindicato ATE proponen conformar comisiones de suplentes en las reparticiones dependientes de la Dirección de Comedores Escolares.

Desde el gremio ATE Entre Ríos resaltaron que uno de los puntos principales de la paritaria es el mecanismo de ingreso de nuevos trabajadores: “En distintas reparticiones provinciales se ha avanzado en un mecanismo que garantiza criterios de equidad y el mejor funcionamiento de las dependencias estatales, en vistas de garantizar los derechos de toda la población”.



Indica la Agencia APF que también valoraron que “uno de estos sistemas de ingreso que viene garantizando estos objetivos es el implementado en el Ministerio de Salud a través de la Comisiones de Suplentes”. Este órgano funciona en cada efector público de salud de la provincia y está legalmente instituido mediante resolución ministerial.



Tomando este antecedente, en las reuniones paritarias ATE propuso la conformación de comisiones de suplentes en las reparticiones dependientes de la Dirección de Comedores Escolares.



“Desde esta Dirección se nos remitió un escrito como proyecto referido a la postulación y el ingreso de nuevos trabajadores. Desde ATE Entre Ríos entendemos que no modifica la situación actual y deja a criterio de los funcionarios el ingreso o no de nuevos postulantes, en este sentido no hay una verdadera participación de los trabajadores a través de sus organizaciones en el proceso”, explicaron y señalaron: “El papel que se deja a los sindicatos es el de rubricar, una vez definidos los ingresos, las decisiones de un grupo de funcionarios”.



Por estos motivos, explicaron que este miércoles “se remitió a las autoridades del organismo las observaciones de nuestra organización al referido escrito, entre los puntos se plantea que se conforme una Comisión de Suplentes con participación de los sindicatos con personería gremial que participan el la Paritaria Provincial en cada una de las reparticiones donde cumplan funciones los trabajadores de la Dirección de Comedores Escolares”.



“Una vez conformada esta Comisión intervendrá desde el principio en el proceso, esto es desde la conformación del padrón de nuevos postulantes y su aprobación, en la evaluación de los antecedentes y en la definición final de la incorporación de los trabajadores en cada repartición”.