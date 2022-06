Falleció Clara Atelman

Madre de Claudio Fink, secuestrado y desaparecido en Paraná durante la última dictadura.

El 12 de agosto de 1976 se llevaron a su hijo. Estaba en la casa de calle Jujuy. “Lo sacaron a medio vestir de casa, antes de salir a su trabajo. Estaba en Agua y Energía con su papá que entraba un rato antes que él. Dos personas que se presentaron como policías lo vinieron a buscar a casa. Pero antes de golpear acá, lo buscaron en una casa de enfrente donde vivía el teniente Coronel Hernández que estaba en Lotería de Entre Ríos. Cuando él salió de su casa, los reconoció y les preguntó qué estaban haciendo y les mostró la casa donde tenían que golpear. Vinieron y lo sacaron. En la esquina había un auto, lo vieron testigos. Es terrible. Yo no pensaba en desapariciones en ese momento. Recuerdo que una señora me contó que estuvo dos meses sin saber de su hija y yo le pregunté cómo aguantó tanto tiempo. La vida me mostró cómo se aguanta”, dijo Clara Atelman de Fink en una entrevista del año 2014 a Canal 11.