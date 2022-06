“Halcones” del PRO en Entre Ríos

La patota de libertarias que irrumpió en Tribunales está ligada al sector de Bullrich y Macri.

Indica Radio La Voz que el “Equipo Republicano” que protagonizó los ataques a abogados defensores en Tribunales y que vandalizó bienes públicos y el estudio de uno de ellos está vinculado al sector más duro y extremista del PRO, encarnado en las figuras de Patricia Bullrich y Waldo Wolff, entre otros.

Sin embargo, el grupo se presenta como políticamente “independiente”.

En las últimas horas, sus referentes minimizaron los ataques y los catalogaron como simples “excesos producto de la indignación”.

En la cuenta de Twitter del “Equipo Republicano” son constantes las señales de apoyo y de acompañamiento a Bullrich, Wolff y, en menor medida, Florencia Arietto. Lo mismo ocurre en las cuentas particulares de quienes integran el grupo. Algunos de ellos fueron en su momento antivacunas y negacionistas de la pandemia de Covid -19.

Dos de las referentes más visibles son Aura Marina Ríos Flores y Luz Lasala, quienes se manifiestan abiertamente como militantes del PRO y encolumnadas detrás de las aspiraciones de Mauricio Macri a un nuevo mandato como presidente.

Errores, excesos

En una entrevista concedida en la mañana del miércoles al programa “A quien corresponda”, Ríos Flores se presentó como licenciada en psicología y, a pesar de las evidencias, sostuvo que el “Equipo Republicano” que fundó no tiene tintes político – partidarios.

“El Equipo Republicano es un grupo de ciudadanos independientes, profesionales, jubilados que hacemos activismo por Justicia independiente, por la República, contra la corrupción. Nosotros donamos plata de nosotros mismos (sic) para comprar los carteles, los banners, los marcadores, los pegamentos, el viaje. Cada uno de nosotros aporta. No recibimos dinero de ningún lado, no hay ningún partido político que digite nuestras acciones. No hay ningún dirigente político que nos diga qué tenemos que hacer y dónde tenemos que ir”, expresó.

“Nuestra bandera es defender la Justicia independiente, la República, la división de poderes, la libertad, ir contra la corrupción caiga quien caiga. Tolerancia cero. No nos importa si son kirchneristas o si son macristas”, remarcó.

Ríos Flores figura entre los que participaron de la audiencia tras la cual produjeron los desmanes. Negó que el grupo tenga vinculación con los fiscales que intervinieron. Sin embargo, un video cargado en la cuenta del grupo muestra una charla que uno de los integrantes del Equipo Republicano mantuvo con Gonzalo Badano y Matilde Federik, que ejercieron la representación del Ministerio Público Fiscal en la audiencia.

Además, dijo que se ese viernes se quedó en Tribunales y no formó parte del grupo que persiguió y agredió a Raúl Barrandeguy desde la sede judicial hasta su estudio. “No estaba programado. Todo fue de manera espontánea, una reacción de indignación por lo que habíamos escuchado”, justificó.

“Mientras yo me quedaba en Tribunales, mis otras compañeras habían seguido (a los abogados). Y ahí como que nos hemos exacerbado, se nos fue la mano. Pero no porque estaba programado”, agregó, tras lo cual convalidó que se habían “excedido” en la agresión. Asimismo, dijo que no habían pedido disculpas a Barrandeguy porque “no los hemos vuelto a ver”.

“Hubo un exceso sin la intención de producir daños, sino la espontaneidad de la indignación”, reiteró por último.