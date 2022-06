Causa del Medidor

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso del Procurador General de Entre Rios.

Lo anunció el propio ex intendente de Gualeguay Luis Erro. Subió un escrito a su cuenta de facebook dando la noticia del fin de la famosa causa.

«Buen día para Todos!! Ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso del Procurador Fiscal de Entre Rios. Se terminó la mentira, duró 14 años, una causa inventada por 7 pesos de consumo de luz de un medidor en el año 2008, fue prestad a una (Reunión del Consejo de la Mujer), ese mismo año como intendente de mi pueblo, mes a mes durante un año, por una promesa que hice en campaña aporté 900 pesos por mes a rentas generales de la municipalidad de Gualeguay, total $10.800.

El procurador Fiscal de la Provincia de E. Rios, gastó 40 mil pesos (de la provincia lógico) para ir hasta la Corte Suprema de Justicia con esta causa aberrante. La provincia gastó más de 15 millones de pesos entre horas hombre sueldos, y recursos en una causa orquestada por político/s amigos del Procurador.

Para vos viejo, no se donde andarás, recuerdo tu deseo de no irte antes de ver terminado lo que armaron, a vos Seba, estarás festejando (tenías razón a la larga, los malos, tienen que perder, la justicia real llega) aunque, nunca pensé que no estaríamos juntos en este momento. Gracias a Mochi y Guille (abogados y amigos), siempre confiaron, a mis padres, hijos, amigos, a todos los que bancaron desde que comenzó esta farsa motorizada y apoyada por varios nefastos políticos etc. Al Negro Della Giustina y su familia, a quien, por querer ensuciarme, lo arrastraron en esta causa injusta 14 años. Y por último, gracias a los vecinos, a la buena gente de mi pueblo, siempre sentí el respaldo, en la calle, barrio, comercios, donde voy están. Vamos x Más».