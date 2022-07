Polémica por la fuente. ¿Un Rumor es una fuente?

D. M. F.

En el caso de Silvia Mercado, Adepa y Fopea, sí, un rumor es fuente.

Ayer Silvia Mercado (La Nación + hoy en manos de Macri) hizo una pregunta en la conferencia de prensa Presidencial y Gabriela Cerutti le dijo que los rumores no son fuente.

En el caso de la Historia, la ciencia, es decir la pretensión de Verdad, los rumores no son fuente porque no son tangibles. El periodismo no es ciencia, es construcción de la noticia en el siglo XXI, por eso Silvia Mercado puede citar el rumor como fuente confiable. Aunque sepa que es la línea editorial de La Nación + la que difunde la noticia y el rumor al mismo tiempo. En este caso falta parte de la Verdad. No toda la población sabe que hoy Silvia Mercado responde a esa línea editorial.

También Gabriela Cerutti debería tener conciencia de su Rol en el Estado Nacional. Es un rol potente.

Son dos mujeres fuertes. Con referentes fuertes. Con tradiciones fuertes.

La Nación + es ya una Corporación que enfrenta al Estado Nación.

Veremos cómo deviene esta historia que – en época electoral – seguramente ampliará su volumen y expandirá esquirlas en el panorama internacional.

Ampliar: Las fuentes https://www.sabuco.com/historia/Fuentes.htm