La Cámara Baja aprobó el proyecto de Fiscalía Anticorrupción

En el debate, Julio Solanas — FdT salió a cruzar a Esteban Vitor — PRO.

La Cámara de Diputados y Diputadas de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Ejecutivo por el que se crea la Fiscalía Anticorrupción. Indica APFDigital que Julio Solanas salió al cruce del discurso de Vitor, le pidió que “no manche su honor” y sostuvo: “Parece que ellos son impolutos, derraman agua bendita y el resto somos corruptos”.

Vittor: “La corrupción mata”

“Es un día de importancia porque estamos creando un órgano para combatir la corrupción. Esta Fiscalía hace más de 14 años que fue contemplada en la Constitución pero no formaba parte de la agenda de oficialismo reglamentarla. Esto cambió y lo celebramos”.

“Hubo dos proyectos anteriores, uno de Monge y otro de Zavallo. Sin embargo no se trató en el anterior período a pesar de nuestras peticiones. El oficialismo cambió y le dio prioridad al tratamiento. Esta iniciativa nació con tres cuestiones que para nosotros eran inaceptables: una que los abogados del Estado tuvieran mayor puntaje que el resto que ejerce la profesión en forma privada, un tema inaceptable en cuanto a los privilegios. La segunda cuestión es que todas las causas en trámites las tomaba el nuevo fiscal anticorrupción. Eso también se sacó. Las causas que están en trámite siguen así y las causas nuevas las toma el nuevo fiscal. Otra cosa es que los peritos iban a ser nombrados por el Poder Ejecutivo. Eso también se cambió. Al principio iba a ser una terna, a eso lo dejamos de lado y será quien gane el concurso el que obtenga la titularidad de especialidad pericial”.

“Hubo un trabajo conjunto entre el oficialismo y la oposición. Había posiciones que parecían irreductibles. Fue un intercambio arduo. Se logró un proyecto que previó el constituyente. En este proyecto, la Fiscalía tiene potestades y recursos desde el punto de vista normativo. Esta Fiscalía podrá cumplir con el cometido en tanto y cuanto se pongan a mujeres y hombres probos, independientes, idóneos. No será fácil conducirla. No es menor esto, tenemos una elección como la del presidente del Tribunal de Cuentas de esta provincia. No queremos que se cambien estas condiciones, no queremos otro Diego Lara en la Fiscalía Anticorrupción, lo mismo que para la selección de peritos. Queremos a los mejores. No es necesario tener ternas, deben estar los mejores”.

“La corrupción mata, empobrece a la sociedad, quita las esperanzas de una realidad mejor. Los 1.235 millones de pesos que se sustrajeron a través de la causa de los contratos legislativos son jardines maternales, hospitales, escuelas, alimentos, medicamentos. Espero que el interés que evidenció el oficialismo en avanzar en esto, esté inspirada en motivos nobles. Queremos pensar que Entre Ríos puede ser una provincia más justa y mejor, que es posible”.

Solanas: “Parecen carmelitas descalzas”

“Un sector de la política se adueñó de esta cuestión como un sector impoluto de un lado, y los otros parecemos impregnados de corrupción. Los respeto a todos. Esto es una cuestión permanente. Parecen carmelitas descalzas y dan consejos a esta Cámara. Me siento un hombre honesto, intelectualmente honesto y políticamente honesto. Me he defendido en los estrados como un ciudadano común y normal. Parece que Vitor vive en una burbuja, baja y manifiesta a sus pares cómo hacerlo. Yo le aconsejo mirarse al espejo antes que opinar de los demás. Es un día importante para avanzar en esto. Voy a acompañar pero no estoy de acuerdo con que los fiscales sean inamovibles. Creo que tienen que tener un tiempo y debe estar en la Constitución. Abogo para que se debata y se reforme la constitución de Entre Ríos”.

“Esto que escuché acá lo escuché en el Congreso de la Nación. Patricia Bullrich y compañía nos decían corruptos a todos. Es ofensivo. Creen que son honestos y nosotros no lo somos. ¿De dónde sale eso? Es un discurso a nivel nacional, provincial y local. Me hartaron. Porque gozamos de la honestidad, hemos dado pasos gigantes para demostrar la honestidad. Pasé por un juicio oral y público, me desafueré para eso. ¿Cuál es el parámetro del diputado preopinante para darnos consejos? ¿Dónde se ha visto? ¿Por qué no se mira al espejo? Veamos el proceder de cada uno. Voy a acompañar el proyecto pero quiero dejar sentado que no creo en los fiscales inamovibles. Creo que hay que discutirlo, que rindan cuentas de su proceder. Tenemos que romper con los compartimentos estancos, grises. El diputado preopinante parece que derrama agua bendita y vino a enseñarnos cómo ser honestos. Nosotros podemos mirar a los ojos. No me voy a dejar ofender por un diputado que defiende a corruptos que se valieron del Estado toda su vida, que saquearon a la Argentina. Me cansé. ¿De dónde sacó la vara?”.

«Fiscales inamovibles»

“Quería plantear esto. No estoy de acuerdo con los fiscales inamovibles. Bienvenido que nuestro gobierno sea considerado transparente. Porque acá hay doble vara. Nosotros rendimos cuentas y otros las evitan. Abogamos por un Estado no corrupto. Que el diputado preopinante se miré al espejo una y otra vez para no creer que es lo que dijo. No somos corruptos. Vivo en un barrio. Soy político. Voy a comprar a la esquina. Sé cuánto sale el tomate. Me meto con mi pueblo y no dejo que borren mi honor”.