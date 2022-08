Sonia Velázquez anunció que llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez informó que presentará un recurso de casación y aseguró que “si es necesario” llegará a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos “hasta que se haga justicia”. El jueves se conoció el sobreseimiento del ex diputado y titular de UPCN, José Allende, en la causa por amenazas simples en un contexto de violencia de género.

Informa APFdigital que tras conocerse la decisión del juez Alejandro Grippo, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, de rechazar la apelación interpuesta por Velázquez y ratificar el sobreseimiento de Allende, la funcionaria se expresó en sus redes virtuales: “En la búsqueda de un acto de justicia seguiré con la presentación de un recurso de casación para exigir lo que corresponde: un juicio de debate que repare este grave delito de acción pública”.



“Seguiré practicando la perseverancia para no declinar en la búsqueda del objetivo: que se haga justicia”, aseveró y señaló que intentará continuar “con la misma coherencia para sostener aquello que dije, sentí, viví, sufrí en un largo periodo consecutivo en el ejercicio de la gestión pública, teniendo en cuenta la función indelegable cómo funcionaria del Estado cuando se está frente a un acto de coacciones agravadas y violencia pública, lo cual me llevó a realizar la denuncia penal frente a situaciones de hostigamiento, coacciones, violencia verbal, intimidaciones, amenazas, conductas que fueron colectadas y probadas, y que obran como pruebas en el legajo de la OGA”.



“Una vez más seguiré planteando que la ética debe ser el camino para toda acción pública en cualquiera de los poderes del Estado, incluido juzgar con perspectiva de género, más aún cuando se sigue minimizando la gravedad de la violencia política en este contexto, teniendo en cuenta que luego de dos años (mientras el imputado se amparó en sus fueros parlamentarios) el Ministerio Público Fiscal y él mismo acordaron un juicio abreviado subsumiendo mi causa de naturaleza inconexa con otras de enriquecimiento ilícito y amenazas contra un periodista, decretando la prescripción de la causa en detrimento mío”.



“Convencida que la valentía y el coraje fueron parte de dos pilares importantes que me sostuvieron al frente de la conducción de salud en esta pandemia, caminaré con ellos si es necesario hasta llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hasta que se haga justicia”.