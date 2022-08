Exponen obras de Evelyn Boicho

Inauguran nueva exposición en la Cooperativa Cultural Cabayú Cuatiá.

D. M. F.

Charla con Evelyn Boicho

–¿Qué significa “Instante infinito”, el nombre de tu muestra que se inaugura este sábado 13 de agosto?, ¿Con qué se encontrará la gente que recorra la muestra?

–«Instante infinito» se remonta al día que me invitan a exponer en el Ciclo 2022. Ese día pensé en relacionar la temática a tratar con la Cooperativa Cultural y fue casi instantáneo, decidí representar pictóricamente nuestros atardeceres. Esos infinitos, únicos, fugaces, contrastantes, llenos de todo lo vivido y prometedores de un nuevo amanecer… mis pinturas casi siempre están relacionadas con la naturaleza. Detalles, momentos, colores, texturas, escenarios diversos… y en éstos casi 9 años de vivir en la ciudad de La Paz, los atardeceres siguen siendo uno de los momentos más atractivos y mágicos que disfruto día a día.

–¿Podrías comentarnos sobre tu formación artística?

–Desde chica dibujé y pinté. No sentía que me destacaba en esa área pero veía a mi hermana mayor dibujar y pintar y quería ser como ella… A los 17 años ingresé a la Facultad de Arte y Diseño — UNAM — en Oberá, Misiones, en las carreras de Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas, y desde ese momento recorrí diferentes disciplinas que me fueron llevando a elegir dos, que hoy son mis pilares: la pintura y la cerámica. Tuve la posibilidad de compartir talleres con artistas, de recorrer bienales internacionales y de participar de diferentes talleres.

–¿Hace cuánto tiempo fue tu última exposición?

–La ultima exposición que recuerdo fue antes de cuarentena. Compartí la muestra con un artista de Santa Elena y tuve la alegría de que Lorna Lawrie pueda interpretar mi obra con una excelente performance.

–¿Para qué haces Arte, por qué hacés Arte?

–El arte me permite ser yo misma. Me descubro y sorprendo en cada pintura, en cada pincelada, en cada color. Siento la necesidad de expresar en la pintura todo lo que veo y dejo archivado en mi memoria, por lo general en cada viaje, en el día a dia, en cada detalle de una hoja, de un insecto, del río, de algún camalote que hace su paso fugaz… esos momentos están guardados en mi retina y siento la necesidad de compartirlos.

–¿Cómo te llevás con otras formas como la música o la literatura? ¿estás leyendo algo, qué música estás escuchando?

–La literatura y la música están siempre presentes en mis miembros creativos y de producción. No tengo preferencias pero a veces elijo autores o músicos/ as que me lleven a mis orígenes. Disfruto mucho de la música instrumental del Chango Spasiuk y últimamente llegó a mis manos un libro de Juan L. Ortiz.

Quiero agregar mi felicidad de poder compartir «Instante infinito» con Valeria Martínez. Su voz dulce y sus composiciones cargadas de historias… nos conectan, nos unen en un mismo instante… infinito.