Declaraciones del diputado Del Frade

“Bordet es el principal responsable de las quemas en el Delta del Río Paraná”.

El diputado provincial de Santa Fe, Carlos Del Frade aseveró que “hay una responsabilidad política muy seria, muy concreta del gobernador de la provincia de Entre Ríos”.

Foto. archivo

Carlos del Frade, periodista y diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe, sostuvo que el gobernador Gustavo Bordet es el gran responsable de las quemas en el Delta: “Creo que el principal responsable de las quemas de las islas; fundamentalmente que afecta la salud del sur de la provincia de Santa Fe y que en este país unitario hizo que el humo llegara a Buenos Aires y a partir de allí, se hiciera algo más; es el gobernador de la Provincia de Entre Ríos, el señor Gustavo Bordet.



Indica la Agencia APF que al dar cuenta de los motivos de esta afirmación, Del Frade aseveró: “Porque casi todo lo que se incendia, todo lo que se prende fuego son establecimientos clandestinos que ha permitido el gobierno de Entre Ríos”.



“Nosotros tenemos acá un estudio que ha hecho el arquitecto Pablo Payró, que es miembro de un instituto que nosotros manejamos y que es el ‘Instituto Soberanía Popular’, en donde se habla que en la provincia hay 365 establecimientos ganaderos, la mayoría en la zona de Diamante; alrededor de 63 mil cabezas de ganado en esa zona; 85 mil en Victoria; 45 mil en Gualeguay y 316 mil en Ibicuy; todo esto está corroborado por informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)”.



“Lo cierto es que también hay diques, terraplenes y canalizaciones clandestinas por un total de 8.893 kilómetros, con un impacto ambiental muy grande en todo lo que tiene que ver con la alteración de los ciclos de la inundación y pérdida de la biodiversidad. Esto también tiene que ver con información que viene del Senasa”, agregó.



“En los focos de incendios en lo que se ha investigado y que lo ha denunciado incluso el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Lautaro Javkin, es que se han repetido en los últimos tres años hasta 60 incendios en el mismo lugar que tiene que ver también con el catastro de la Provincia de Entre Ríos. Me parece que si había algo que faltaba justamente el propio Bordet confesó hace dos semanas atrás que tenía que actualizar la información de Catastro; con lo cual la información de Catastro la tenía, la ocultaba o no se la pedían. Con lo cual a mí me parece que hay un grado de responsabilidad política muy pero muy seria en lo que está pasando”.



¿Por qué ocurre esto?, le preguntaron en “Cuestión de Fondo” (Canal 9), a lo que Del Frade respondió: “Porque de acuerdo a la información que aparece en el Senasa hay una serie de obligaciones que han tomado estos establecimientos ganaderos que están en Entre Ríos con dos destinos de la carne: un destino es la República Popular China, en donde generalmente va la carne de menos calidad; y sí, los cortes más importantes o distintos, de calidad, que van para distintos países de Europa. Ante esa demanda empiezan a aparecer entonces, todos estos incendios y, por eso digo, que acá hay una responsabilidad política muy seria, muy concreta del gobernador de la provincia de Entre Ríos”.



Luego recordó que los incendios vienen dándose desde hace más de 10 años: “En el 2008 se produjo el primer gran incendio, que generó alrededor de 300 mil hectáreas quemadas y que repercute en el humedal que une a las tres provincias (Buenos Aires, Santa y Entre Ríos); es decir, han transcurrido 14 años. Y, después, en los últimos dos años hubo distintas cuestiones vinculadas también a miles de hectáreas en toda la zona. Yo no sé si no le encuentran la vuelta o empiezan a darse cuenta que el haber mirado tanto para el otro lado, a distintos emprendimientos económicos, está generando este problema como consecuencia de algo que no quieren controlar: que es el desarrollo económico”.



“Hoy, justamente, en la Legislatura de Santa Fe nos dábamos cuenta de lo que significaba la “justicia selectiva”, que una cosa son los delincuentes de cuello blanco donde funciona la “justicia selectiva” y que eso se ve también acá en quiénes están detrás de estos emprendimientos productivos en la Provincia de Entre Ríos. Por eso, me gustaría escucharlo hablar, con todo respeto, al gobernador Gustavo Bordet; pero tiene que decir algo porque la mayoría de los focos tiene que ver con este desarrollo”.