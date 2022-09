En Concordia, presentaron el libro “Néstor, el hombre que cambió todo”

Estuvieron el autor del libro, Jorge “Topo” Devoto, y el ex gobernador Sergio Urribarri.

Con una participación masiva de la militancia peronista de Concordia, se presentó este fin de semana el libro “Néstor, el hombre que cambió todo” en el centro de convenciones de la ciudad. “A Cristina la tenemos viva de milagro y por eso tenemos que replicar y fomentar en todo Entre Ríos este tipo de acciones, actos y demostraciones de amor y pertenencia que se están haciendo en todo el país”, expresó el ex gobernador y ex embajador Sergio Urribarri, quien encabezó la actividad junto al autor del libro, Jorge “Topo” Devoto.

El centro de convenciones de Concordia estuvo colmado de representantes de distintos gremios (Empleados de Comercio, Uocra, Sindicato de la Fruta, Luz y Fuerza, etc), de los movimientos sociales, de las juventudes, de los feminismos, de la diversidad y de militantes y dirigentes barriales y de distintos sectores del peronismo de Concordia y la zona.

Asistió también el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, mientras que el intendente Alfredo Francolini envió una salutación e hizo lo propio el titular de Enohsa, Enrique Cresto, quien mantuvo en la fecha un encuentro con el presidente Alberto Fernández. Concurrió, además, el diputado Néstor Loggio, la titular de la Fundación Conased, Leticia Ponzinibio, funcionarios municipales y concejales, entre otras autoridades.

VIVENCIAS

Urribarri compartió algunas de las vivencias que narra en el libro: el trasfondo de su discurso de las Plaza de los Dos Congresos, el viaje a la asamblea general de la ONU, las numerosas visitas de Néstor a Entre Ríos y cómo recibió la noticia de la muerte de Néstor, entre muchas otras.

“Lo que le pasó a Cristina y nos pasa a algunos de nosotros tiene que ver con los callos que pisamos y con los intereses que tocamos. Y nada de eso fue gratis, ni para mí, ni para ella, ni para tantos compañeros y compañeras”, expresó el ex gobernador.

“Quiero agradecer de corazón esta imagen que me llevo hoy de Concordia y no quisiera que se me borre jamás. Les agradezco en nombre mío y de mi familia y de la gente que me quiere bien. Es una caricia al alma y una inyección de energía para dar las batallas que faltan, que son muchas”.

EL TOPO

Devoto, por su parte, contó cómo conoció a Néstor en 1987, las elecciones a intendente de Río Gallegos, la apuesta que hizo con Néstor si ganaba la Presidencia y otras anécdotas y vivencias. “Al Pato, a mí y a millones de argentinos y argentinas Néstor nos cambió la vida. Néstor trascendió la historia. Y poder hablar de él acá es un hermoso homenaje”, señaló.

“Hoy los peronistas tenemos la responsabilidad de redoblar el esfuerzo y el compromiso militante. La excusa de este acto hoy es el libro, pero lo verdaderamente importante es seguir participando de este espacio extraordinario que es el peronismo. Juntarnos, mirarnos a los ojos y seguir militando. Pese a las diferencias que podamos tener, la situación amerita que acompañemos al Pato y a Cristina y que redoblemos el esfuerzo y el compromiso militante”.